Remaniement : Ibrahima Baba Sall parle de « Gouvernement de combat »

Ce 1er novembre 2020 marquera d’une pierre blanche l’histoire politique de notre cher pays, le Sénégal.

En effet, la célébration de la Toussaint par la communauté chrétienne a coïncidé avec la mise en place, par le Président Macky Sall, seul dépositaire de la confiance du peuple après l’élection présidentielle du 26 février 2019, d’un gouvernement d’ouverture nationale.

C’est l’aboutissement d’un long processus qui avait commencé par l’appel que le Président avait lancé à la classe politique le 05 mars 2019 et réitéré le 02 avril 2019, lors de la cérémonie de sa prestation de serment. Réélu avec 58,26 % des suffrages pour un mandat de cinq (05), il avait ‘’tendu la main à toutes et à tous’’ en vue de l’instauration d’un ‘’dialogue ouvert et constructif’’.

Ainsi déclarait-il :

« Mon rôle, c’est de rassembler autour des idéaux que nous partageons. C’est pourquoi, je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l’intérêt supérieur de la Nation. »

Il avait même ajouté que ses prédécesseurs, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pourraient « apporter’’ leurs contributions à ce dialogue national qu’il veut sans exclusive.

L’opposition significative avait répondu favorablement en posant quelques desiderata.

Elle avait émis le vœu que le Comité de pilotage du Dialogue national soit dirigé par une personne indépendante et consensuelle et aussi que le Président prenne l’engagement de mettre en œuvre les points de consensus issus de ces concertations.

Tous ces desiderata avaient été satisfaits par le Président qui a entériné le choix que l’opposition avait porté sur la personne du Président Famara Ibrahima Sagna pour piloter le Comité et pris l’engagement d’œuvrer à la concrétisation des accords entre l’opposition et la majorité.

Ainsi, après plus d’un an de discussions, la commission du Dialogue politique est parvenue à 23 points de consensus entre les différentes parties prenantes sous la conduite éclairée u Général Mamadou NIANG et de ses assesseurs.

Le rapport final a été remis au Président Macky Sall depuis le 16 septembre 2020.

Le remaniement ministériel est donc une des résultantes de ce Dialogue politique.

Nous félicitons son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall pour l’invite faite à l’opposition significative.

Rien ne l’y obligeait car il dispose de toutes les majorités qui lui permettent de gouverner confortablement.

Nos félicitations aussi à l’opposition significative, particulièrement au Président Idrissa Seck , qui a compris les urgences de l’heure et l’impérative nécessité de participer à l’œuvre de construction nationale.

Maintenant l’heure est au travail, vous ministres nouvellement nommés et qui avez des missions sacerdotales dans la mise en œuvre et dans les meilleurs délais du PAP 2 réajusté et accéléré qui doit nous permettre de relancer notre économie nationale en donnant un nouveau souffle au secteur informel durement éprouvé par la crise sanitaire et en créant les conditions pour permettre aux jeunes d’avoir des emplois durables.

Le choix est porté sur ceux qui veulent travailler car il y a un temps pour le travail et un temps pour la politique.

Ceux qui ont des ambitions présidentielles et qui ont très peu de temps pour le travail n’ont qu’à prendre désormais leur destin en main, comme l’avait si bien fait le Président Macky Sall en 2008.

Comme le dit l’adage : « Qui ne risque rien n’a rien. »

Vous avez maintenant tout le temps de faire la politique, de parcourir le pays jusque dans les contrées les plus reculées en bravant la chaleur et la poussière.

Courage, la réussite est au bout de l’effort !

Ibrahima Baba Sall

Députe Maire de Bakel.