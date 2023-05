Rencontre avec Macky…Barthélémy Dias met fin à la polémique

Le Président Macky Sall a présidé, jeudi, l’ouverture du forum sur l’économie sociale et solidaire, aux côtés de Barthélémy Dias. Ses propos «élogieux» à l’endroit du maire de la ville de Dakar et les accolades avec Khalifa Sall avaient suscité la polémique du côté de l’opposition. Le maire de Dakar, qui procédait à la fermeture du forum, assume avoir invité le chef de l’Etat.

« C’est moi, en tant que maire de Dakar qui ai pris sur moi la responsabilité, en ma qualité de député maire de la ville de Dakar, d’inviter solennellement son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, à l’ouverture officielle de la cérémonie de ce sixième forum », a déclaré Barthélémy Dias ce samedi.

Barthélémy Dias n’a pas manqué de souligner que c’est la première fois «qu’un chef d’Etat accepte de venir ouvrir et présider le forum mondial de l’économie sociale et solidaire». Pour lui, cela a une signification multiple. Il montre surtout qu’«au Sénégal nous croyons fortement à l’économie sociale et solidaire», dit-il. Le maire de la capitale dit avoir invité et interpellé le président de la République, «pour qu’il soit le porte-voix de l’économie sociale et solidaire en Afrique et dans le monde », dit-il sur Igfm.

Pour rappel, les propos de Macky Sall à l’endroit de Barthélémy Dias avaient suscité de vives polémiques. Ce qui avait même amené la coalition Yewwi Askan Wi à publier un communiqué de presse pour remettre les choses à l’endroit.