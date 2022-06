Rencontre avec Pape Diop : Bokk Gis Gis de France pour une Assemblée de rupture

Dans le cadre de la préparation des élections législatives du 31 juillet prochain, le Président Pape DIOP, tête de liste nationale de la COALITION BOKK GIS GIS LIGGEEY, en séjour à Paris a reçu, le samedi 25 juin, les membres du bureau de la FEDERATION BOKK GIS GIS DE FRANCE.

Cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur la situation du parti BOKK GIS GIS en France et de jeter les perspectives de renouvellement et de redynamisation de la Fédération afin que le parti retrouve sa place de choix dans le paysage politique sénégalais en France.

En vue des prochaines élections législatives, la FEDERATION BOKK GIS GIS DE FRANCE s’est de nouveau félicitée de la validation des parrainages de la coalition BOKK GIS GIS LIGGEEY. Elle a renouvelé ses félicitations à tous les acteurs de cette coalition qui se sont investis sur le terrain pour la collecte des parrainages et elle remercie de nouveau les sénégalais qui, pour le pluralisme démocratique, ont accepté de parrainer les listes de notre coalition.

La FEDERATION BOKK GIS GIS DE FRANCE a réitéré son soutien au Président Pape DIOP, tête de liste nationale de la COALITION BOKK GIS GIS et à l’ensemble des candidats investis. Bien que la coalition n’ait pas présenté de liste dans le département Europe du Nord, du Centre et de l’Ouest (ENCO), la fédération s’est montrée désireuse d’apporter son expertise et son expérience à la coalition pendant la campagne électorale et elle ne ménagera aucun effort pour qu’au soir du 31 juillet prochain un maximum de députés soient élus sous la bannière de BOKK GIS GIS LIGEEY.

Pour élire des députés de qualité et pour une assemblée nationale de rupture capable de jouer son rôle de pouvoir législatif et de contrôle de l’action gouvernementale, la FEDERATION BOKK GIS GIS DE FRANCE appelle l’ensemble des militants et sympathisants ainsi que tous les sénégalais épris de paix, de justice et soucieux du développement économique et social inclusif de notre pays à la mobilisation pour offrir à l’opposition la majorité absolue au soir du 31 juillet 2022.

VIVE LE SÉNÉGAL !

VIVE LA RÉPUBLIQUE !

Fait à Paris, le 30 juin 2022

La Fédération Bokk Gis Gis de France