Lutte contre la pauvreté : Abdoulaye Daouda Diallo insiste sur l’éducation

Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a dévoilé, jeudi, un plan de lutte contre la pauvreté mettant en avant l’éducation et la formation. ’’La lutte contre la pauvreté se déroule sur plusieurs champs de bataille, mais vous me permettrez d’insister sur l’un d’entre eux’’, à savoir l’éducation et la formation, a dit le ministre à l’ouverture du débat d’orientation budgétaire marquant la clôture de la session ordinaire unique de l’année 2021-2022 de l’Assemblée nationale.

L’éducation étant considérée comme « la mère de toutes les batailles’’, ’’c’est par l’école que l’on dotera chaque Sénégalais des armes (…) pour préparer son avenir et réaliser ses rêves’’, a indiqué Abdoulaye Daouda Diallo. Il a évoqué une ’’cartographie’’ en cours des ’’vulnérabilités’’ de la jeunesse, pour essayer de comprendre pourquoi autant d’enfants et d’adolescents ’’quittent prématurément le circuit scolaire et obèrent ainsi leur avenir professionnel’’. Les raisons évoquées sont souvent ’’économiques, mais (…) des ressorts sociologiques peuvent aussi être en œuvre’’, a souligné le ministre.