Rencontre Sonko et Lansana Gagny Sakho : Moustapha Diakhaté rappelle le règlement intérieur de l’assemblée

Ousmane Sonko et Lansana Gagny Sakho, Dg de l’Onas, vont se voir le vendredi prochain pour parler du plan décennal de lutte contre les inondations. Mais, pour Moustapha Diakhaté, une telle chose n’est pas prévu par les textes de l’Assemblée nationale.

« Relations entre les pouvoirs exécutif et législatif : une rencontre de travail entre un directeur et un député n’est pas prévue par le règlement intérieur de l’assemblée nationale. Dans le cadre sa mission du contrôle de l’action du gouvernement et en vertu du régime de la séparation des pouvoirs, un député, pris individuellement, ne peut interroger qu’un ministre selon les trois modes de saisine que sont : les questions d’actualités, les questions écrites et les questions orales.

Ces questions doivent être, au préalable, déposées à la Présidence de l’Assemblée nationale qui se charge, à son tour, de les transmettre au Ministre chargé des relations avec les Institutions. Elles ne sont adressées qu’aux seuls membres du gouvernement. Etant représentant de la nation, un Élu de la République, le député doit, constamment, avoir à l’esprit le respect du Règlement intérieur dans ses initiatives et actions parlementaires », a écrit l’ancien président du groupe parlementaire BBY, sur sa page Facebook.