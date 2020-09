Sonko rencontre Lansana Gagny Sakho le…vendredi

Rendez-vous est donc pris pour ce vendredi matin. Je salue la hauteur républicaine et la volonté de transparence de monsieur Sakho qui doit inspirer tant de DG et ministres adeptes de l’opacité et autres diversions pour noyer les débats sérieux. Pour la vérité et la transparence ! », a écrit Ousmane Sonko sur le réseau social.