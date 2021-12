René Pierre Yehoumé démonte Déthié Fall : « vous êtes un mauvais exemple »

Sacre Dethié Fall ! Quel beau jour, quel touchant spectacle tressaillant de complexe d’infériorité et de cirque ,Dethié Fall sort de sa niche en triomphateur de la comédie et s’avance au milieu du cirque, c’est un dindon de la farce qui s’est trompé de scénario.

Ce qui tombe sous le sens rebondit ailleurs. Et dans les rues grises de polémique, des chats et chiens lâchés par l’ivresse de l’empressement aboyaient à la mort et miaulaient dans un monde arraisonné, alors ils mordent la poussière. Ah ce sanglant ballet de mots, de vociférations et de manigances, on est habitué à un certain degré de fantaisie et d’irrationalité d’une partie de l’opposition et de certaines marionnettes.

Mr Antoine Diome s’est en effet bien comporté et c’est ce qu’on attend d’un ministre. Mais derrière lui il y a une cohorte de personnes acquises à sa cause qui riposte à l’indignité et à la lâcheté spontanément sans qu’il en soit informé. Face à elles, comme face à des personnes de la trempe de Dethie Fall, il reste impuissant face à un homme posé, réfléchi

Il a eu un comportement digne d’un grand commis de l’État. Mr Fall, un député doit être en mesure d’aider ses administrés de plusieurs manières, il peut prodiguer de simples conseils, où écrire des lettres en votre nom à des responsables ou à des ministres. On peut dire tout ce qu’on a sur le cœur avec élégance. Si la violence s’invite à l’assemblée nationale et pourquoi la violence dans les stades nous intriguerait ?

Mr Dethié Fall, vous êtes un mauvais exemple pour la jeunesse sénégalaise, détrompez vous, le ministre de l’intérieur n’a pas votre temps.

OSONS

Rene Pierre Yehoume Président du Moder

Responsable Apr Dakar Plateau