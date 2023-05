René Pierre Yehoume : «Idrissa Seck est un non événement»

« Chassez le naturel ,il revient au galop ». Il ne peut pas se transformer en si peu de temps dans une sorte de labyrinthe pour séduire un électorat «Jeunes ». Mais il oublie cette fameuse phrase du grand général de la Guerre de Corée Douglas MacArthur « Trop Tard ». Le président du Rewmi Idrissa Seck, c’est un non événement. Il faut savoir ranger aux oubliettes les vielles carrosses tonitruantes !

Il a fait son temps, il est âgé dépassé et déphasé. Il sait avec certitude et amertume qu’il ne sera jamais plus jamais président de la république : c’est assez pour le laisser se morfondre dans son Rewmi et ce désastre existentiel personnel !

René Pierre Yehoume