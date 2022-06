René Pierre Yéhoumé : « Toute m’a reconnaissance au président Macky Sall »

A l’ARTP, nous formons une seule famille et le grade le plus élevé est celui de l’agent. Notre credo comme l’a dit le Directeur Général Abdoul Ly est < d’orienter résolument nos actions vers la satisfaction des besoins des consommateurs en mettant sur des leviers qui permettent de suivre l’évolution dans les secteurs régulés et les enjeux actuels trinitaires d’un contexte avec une multitude d’exigences en terme technologie,de sécurité et de protection de la vie privée .>

Le team building organisé à l’hôtel Riu Baobab du 24 -26 juin nous a permis de mettre un nom sur les visages et surtout de nous renforcer nos valeurs humaines ,en cultivant l’humilité ,la discipline , le culte du travail et aucun de nous ne peut aller seul sans l’autre .Mes remerciements vont à la Direction des ressources humaines ,le comité de pilotage ,le Directeur Général pour son humilité et son implication dans nos travaux .

Promouvoir le développement de l’industrie des TIC n’est possible qu’avec un leadership politique de haut niveau , une très bonne vision , une très bonne stratégie et nous le devons grâce au génie de Mr le président de la république : Le champion de l’équité territoriale et de l’inclusion sociale .Toute m’a reconnaissance au président Macky Sall.

Osons

René Pierre Yéhoumé

Agent de l’ARTP