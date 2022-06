Les sages de Benno appellent les coalitions à préserver la paix

Le secrétariat national du Conseil des Sages de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » s’est réuni le mardi 28 juin 2022 sous la présidence de son coordonnateur national, M. Yéro Dé à l’effet d’examiner la situation nationale.

Le secrétariat national du conseil des Sages de « Benno Bokk Yaakaar » a noté la montée de la tension politique dans le processus administratif pré électorale en vue du scrutin législatif qui doit se tenir le 31 juillet prochain.

Le Conseil des Sages a relevé avec émoi des incidents qui ont causé la mort de 3 personnes à Dakar, Ziguinchor et Bignona, ainsi que des dégâts matériels assez importants. Les Sages de BBY présentent leurs condoléances aux familles des victimes et demandent à l’Etat de faire toute la lumière sur ces faits graves. Le conseil des Sages appelle toute la population et particulièrement tous leaders politiques à prêcher, sensibiliser et œuvrer à la préservation de la paix, de la sécurité et de l’unité nationale.

Le conseil des Sages exhorte toutes les coalitions à respecter la légalité constitutionnelle, bannir toutes les formes de violence politique et promouvoir en permanence et de façon inclusive le dialogue politique.

Les Sages de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » invitent les responsables des diverses coalitions à œuvrer pour le retour durable du calme, car ce n’est que dans la paix que le Sénégal pourra poursuivre sa marche décisive déjà engagée vers l’émergence et des lendemains meilleurs pour notre Nation ».

Les Sages soulignent dans la même veine l’importance pour les coalitions et leurs structures politiques alliées de sensibiliser leurs militants et partisans dans la pacification et le respect mutuel du jeu démocratique et des lois.

Le Conseil appelle tous les acteurs politiques à assumer leurs responsabilités dans l’espace d’expression démocratique en vue de la préservation de la paix civile dans notre pays qui a du reste, dans ce domaine, une très longue tradition reconnue unanimement de par le monde.

Enfin, le Conseil se félicite d’avance de toutes les mesures et dispositions qui seront prises dans la lucidité pour réduire les risques de survenue d’autres événements dramatiques qui pourraient être lourdes de conséquences et permettre la circulation sécurisée des personnes et des biens, ainsi que le déroulement des activités de la vie nationale.

Fait à Dakar le 28 Juin 2022

Le Coordinateur

du Directoire national

YÉRO DÉ