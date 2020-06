René Yéhoumé au Commissaire Sadio : « Vous avez fauté »

RÉPONSE AU COMMISSAIRE SADIO

Le Commissaire Sadio s’est illustré, hier, par une contribution incongrue s’en prenant frontalement, sans gants, à Monsieur le Président de la République, la plus haute institution du pays en république. Cette sortie aurait pu être classée dans le cadre de l’exercice d’une pratique démocratique courante. Nous n’aurions jamais réagi, si nous n’avions pas senti, derrière cette cette dernière, dont le titre à lui seul, résume les intentions de son auteur:une volonté manifeste de discréditer et de nuire à l’image de Monsieur Macky Sall.

Les lecteurs avertis, qui ne se laissent plus berner par ces chroniqueurs de cabaret qui écument le Net, ont sans aucun doute perçu derrière ces traits de peinture grossiers, une caricature monstrueuse, guignolesque, nourrie par un phrasé haineux. Il est en effet surprenant de voir un ancien commissaire s’attaquer à la première institution de ce pays. Non, Mr Sadio, vous avez fauté, vous êtes d’une veulerie renversante et quand bien même vous cherchez à vous élever au-dessus de votre saillie abracadabrantesque, vous demeurez d’une médiocrité honteuse et une tâche honteuse pour notre démocratie. Le président Macky Sall est placé à une hauteur qu’il vous est impossible d’atteindre,tellement votre propos est vaseux, dans lequel vous piétinez. Détrompez vous, le peuple est politiquement éveillé et nul ne peut tromper personne Je vous prie, Commissaire Sadio, de revoir le parcours de cet homme. Parti de rien, issu d’une famille modeste, pour ne pas dire pauvre, devenu brillant ingénieur géologue, alors que tout, sur son parcours le poussait au découragement. Les difficultés dans les familles d’accueil, les problèmes, la nécessité de prendre en charge ses parents…tout le conduisait à l’abandon. A l’époque, ceux qui, comme lui, vivaient pareille situation, arrêtaient leurs études au BEPC ou au Bac, pour devenir enseignants.

Tous ceux qui ont connu Macky Sall connaissent la nature de son engagement, la force de son courage, alors qu’il était dirigeant de la défunte coordination des étudiants de Dakar. Bref ,le President Macky Sall est pour nous ce que le Général De Gaulle était pour la France, ce que Winston Churchill était pour l’Angleterre. Les sacrifices héroïques du président Macky Sall, son parcours exceptionnel, disons brillant, ont une très grande signification historique pour tout le front de notre jeunesse. Le temps passe vite et nous devons agir immédiatement, de manière décisive à la façon habituelle du Plan Sénégal-émergent.

Levez-vous ! Osons avec notre leader !

Le président Macky Sall est une chance pour notre pays. Monsieur le commis servant de la médiocrité profitez de votre retraite et admirez la caravane qui passe : le Sénégal Émergent !

René Pierre Yéhoumé Président du Moder , Responsable Apr Dakar plateau