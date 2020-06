Seydi Gassama : « Boubacar Sadio n’a fait qu’exercer son droit de critiquer… »

Sur sa page Facebook, Seydi Gassama s’est exprimé sur la convocation du Commissaire Boubacar Sadio. Le secrétaire exécutif d’Amnesty international Sénégal parle de distraction au moment où le pays souffre d’un manque criard en eau en cette période de covid-19.

Voici l’intégralité du post fait sur le réseau social :

Le pays a soif, les cas de covid19 et les décès dus au virus explosent et on distrait le peuple avec l’interpellation de l’ancien commissaire divisionnaire à la retraite Boubacar Sadio. L’ancien Commissaire Boubacar Sadio n’a fait qu’exercer son droit de critiquer la gouvernance et l’action des autorités élues du pays. Rien dans son article ne peut constituer diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l’Etat, menace contre la sûreté de l’Etat. Les autorités doivent arrêter d’utiliser la justice pour faire taire les critiques.