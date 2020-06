Pourquoi le Commissaire Sadio a été interpellé et arrêté par la DIC

Le Commissaire à la retraite Boubacar Sadio a été arrêté par des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC). Son arrestation fait suite à une contribution qu’il avait signée et qui a été publiée dans les réseaux sociaux et sur plusieurs sites en lignes…

Voici la publication qui lui vaut son arrestation

«Vous n’auriez jamais dû être notre Président»…par le commissaire Sadio

« Le Sénégal est malade de la perversion des principes républicains et de la déliquescence morale de ses dirigeants. »

Monsieur le Président de la République, dans une de mes lettres que je vous ai adressées, j’avais affirmé, avec la plus grande conviction et sur la base de faits avérés, que le Sénégal est dirigé actuellement par des voleurs impudents, des menteurs patentés, des insulteurs impertinents, incultes et arrogants, des forbans impavides, des trafiquants de drogue invétérés et des faussaires sans scrupules.

Il faut ajouter à ce monde interlope de personnes peu recommandables dont la plupart vous sont très proche, les francs-maçons et les homosexuels que l’on retrouve dans les hautes sphères décisionnelles. Depuis, les différents événements survenus m’ont donné raison et n’ont fait que confirmer la justesse et la véracité de mes propos que vos chiens aboyeurs, vos répondeurs automatiques avaient vite fait de mettre sous le compte d’une animosité injustifiée à votre encontre. Que nenni. (cliquez ici pour la suite)