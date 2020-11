Dans le cadre de la rentrée scolaire, le projet de lutte contre la migration irrégulière à travers l’appui au secteur privé et à la création d’emplois au Sénégal (PASPED) a offert 8 700 masques de protection dont 3 600 « inclusifs », destinés aux personnes malentendantes. Ces masques sont destinés aux élèves de six écoles dont deux centres spécialisés pour enfants atteints d’une déficience auditive (sourds ou malentendants). Dotés d’un cadre transparent au niveau de la bouche, les masques inclusifs permettent aux personnes malentendantes de lire sur les lèvres tout en respectant les gestes barrières. L’objectif est qu’aucun élève ne soit laissé de côté pendant cette rentrée des classes marquée par un contexte de pandémie de Covid-19.

La cérémonie a eu lieu, ce jour, à l’école de la Caserne Samba Diery Diallo, à Dakar, en présence de M. Mamadou Talla, Ministre de l’Education nationale, Mme Irène Mingasson, Ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, Mme Anna Bertoglio, Conseiller de l’Ambassade d’Italie, chef de mission adjoint, Mme Alessandra Piermattei, Directrice de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).

Le projet PASPED, financé par l’Union européenne, a voulu mettre en valeur l’entrepreneuriat et l’expertise locale. En effet, ces masques ont été conçus et réalisés par la styliste sénégalaise de renom Sally Raby Kane. La production et la distribution de ces masques sont le fruit d’une synergie positive entre le secteur privé et le secteur de l’éducation, thématiques fortement soutenues au Sénégal par la « Team Europe », et la Coopération italienne en particulier.

La pandémie de Covid 19 a accru la nécessité d’accompagner les couches économiques les plus défavorisées. Ainsi, le PASPED a immédiatement réorienté ses activités pour soutenir les personnes les plus touchées par les conséquences économiques et sociales de la pandémie, marquant la solidarité de la « Team Europe ». Le PASPED a ainsi soutenu 136 entreprises, ce qui a permis de préserver plus de 4 300 emplois. La « production solidaire » générée dans ce cadre a également permis de distribuer plus de 300 tonnes de denrées alimentaires, mais aussi des milliers de produits d’hygiène.