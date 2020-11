Le GP de Djidah Thiaroye Kaw remercie Gakou pour…

Les Militants et Sympathisants du Grand Parti de la commune de Djidah Thiaroye Kaw se joignent aux populations pour remercier très chaleureusement le Président Malick Gakou, Président de la Fondation Maternité Solidaire pour l‘important don de kits de maternité offerts à notre commune. Nous voudrons lui dire toute notre reconnaissance et notre engagement pour la lutte contre la mortalité maternelle et infanto–juvénile. De même nous réaffirmons notre confiance totale et sans équivoque au Président Malick Gakou pour toute prise de décision sur les orientations du parti face aux perspectives politiques du pays conformément au mandat que le Bureau Politique lui a donné en sa séance du 26 Octobre 2020. Notre objectif demeure le renforcement de l‘unité et de la cohésion du Parti par le triomphe de l‘idéal du Grand Parti et de son système de valeurs.

Mamadou Gaindé Badiane

Coordonnateur de la commune de Djidah Thiaroye Kao

Coordonnateur Départemental du Grand Parti de Pikine