Rentrée scolaire : Le message du président Bassirou Diomaye Faye

Ce lundi marque le début de la rentrée scolaire. À cette occasion, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a adressé un message sur sa page X à l’endroit des élèves du Sénégal. « Aujourd’hui marque le début d’une nouvelle année scolaire pleine d’espoir et de réussite ! À tous les élèves du Sénégal, je souhaite une rentrée inspirante et enrichissante et une année scolaire pleine de succès. Que votre détermination et votre passion vous mènent vers de grands accomplissements. Ensemble, construisons l’avenir de notre nation en en investissant dans l’éducation », a écrit le président sur X.