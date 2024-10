Madrid : Le Consulat du Sénégal relance les équipes mobiles pour la confection des passeports

Passeports : Le Consulat Général du Sénégal à Madrid relance les équipes mobiles pour la confection de passeports.

Le Consulat général du Sénégal à Madrid réaffirme son engagement envers ses ressortissants résidant en Espagne en initiant une démarche de proximité pour la production de passeports en dehors de la capitale espagnole. Une équipe mobile sera ainsi déployée pour offrir ce service dans plusieurs localités éloignées.

Les équipes mobiles débuteront leur tournée à Tenerife, El Fraile Nº 86, à Arona, les 12 et 13 octobre .Ndiawar Ndiaye est la personne de contact pour cette étape á Tenerife. Elles se rendront ensuite à Las Palmas les 14 et 15 octobre sise Avenida Alcalde Jose Ramirez Béthencourt 10 portal B, puis à Palma, dans les îles Baléares, les 22 et 23 octobre. Pour toute information complémentaire, les sénégalais de Palma de Mallorca sont invités à contacter notre compatriote Cheikh Momi Ndiaye.

Cette initiative, tant attendue, représente une véritable bouffée d’oxygène pour les Sénégalais vivant dans ces localités qui, jusqu’à présent, devaient se rendre à Madrid pour accomplir leurs démarches administratives.

Dans le cadre de cette tournée consulaire, les formalités à suivre pour obtenir ou renouveler un passeport sont les suivantes :

ADULTES (À partir de 18 ans révolus)

Nouvelle demande : Carte nationale d’identité biométrique CEDEAO et quittance de paiement de trente-deux (32) euros.

Renouvellement de passeport expiré : Photocopie du passeport expiré, carte nationale d’identité biométrique CEDEAO, et quittance de trente-deux (32) euros.

Renouvellement de passeport perdu : Photocopie du passeport perdu, photocopie de la carte d’identité CEDEAO, certificat de perte délivré par la police locale, et quittance de trente-deux (32) euros.

Renouvellement de passeport détérioré : Passeport détérioré accompagné de sa photocopie, photocopie de la carte d’identité CEDEAO, et quittance de trente-deux (32) euros.

MINEURS (Moins de 18 ans)

Nouvelle demande : Extrait d’acte de naissance de moins d’un an ou carte d’identité CEDEAO du mineur, quittance de trente-deux (32) euros, autorisation parentale signée par le responsable légal (présence obligatoire de celui-ci), et photocopie de la carte d’identité CEDEAO ou du passeport valide du responsable légal.

Cette mesure est particulièrement saluée par la communauté sénégalaise en raison des frais et des contraintes liées aux déplacements vers Madrid. Entre les coûts de transport, l’éventuel hébergement et le temps consacré à ces démarches entre autres. Elle espère que cette approche de proximité sera étendue aux localités à forte concentration sénégalaise afin de leur permettre d’obtenir un passeport plus facilement.

Dans un autre registre, et en prélude aux élections législatives, une commission administrative chargée de la distribution des cartes d’électeurs sera mise en place au Consulat général à partir du 14 octobre 2024. Elle fonctionnera du lundi au vendredi, de 8h à 17h, et le retrait des cartes d’électeurs se poursuivra jusqu’au jour du scrutin, comme précisé dans la note circulaire Nº06/CGSM, datée du 1er.

MOMAR DIENG DIOP /ESPAGNE.