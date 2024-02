Report de la présidentielle : Le LDR Yeesal en phase avec Macky Sall

Les Libéraux Démocrates Réformateurs – Ldr-Yeesal ont réagi sur le report de la Présidentielle. Dans un communiqué, Modou Diagne Fada et Cie ont réaffirmé leur soutien face au processus initié par le président de la République pour une sortie de crise.

« Après la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 Février 2024 par le conseil constitutionnel, le groupe parlementaire du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ‘Liberté, Démocratie et Changement’ a initié la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire aux fins de faire la lumière sur des faits supposés de corruption, de collusion et de conflit d’intérêt visant deux juges constitutionnels. Ces accusations graves impliquent également des suspicions liées aux modalités de vérification des candidatures et la problématique des doubles nationalités entre autres griefs soulevés par les parlementaires qui seraient de nature à entacher la transparence et la régularité du processus électoral », a rappelé le parti de Fada.

Qui poursuit : « Dans ce même sillage, le groupe ‘Liberté, Démocratie et Changement’ a introduit une proposition de loi constitutionnelle portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution visant expressément le report de l’élection présidentielle initialement prévue pour ce 25 février 2024. Face à cette situation inédite, Monsieur le président de la République a pris acte. En conséquence, l’Assemblée nationale a voté ce Lundi 05 Février le report de la présidentielle jusqu’au 15 Décembre 2024 ».

Par ailleurs, le parti a tenu à rendre hommage aux forces de défense et de sécurité FDS qui, selon lui, « méritent respect et considération ». Mais aussi invite les acteurs « à se conformer aux dispositions réglementant le régime des manifestations publiques ce, pour éviter toutes défiances et violences sous toutes leurs formes ».

Aussi, Ldr Yeesal a invité l’Assemblée nationale à suspendre les travaux de la commission d’enquête parlementaire visant le Conseil constitutionnel, d’ « autant que l’affaire est déjà pendante devant la justice à travers la plainte déposée par un magistrat membre de cette juridiction sur la table de Monsieur le procureur de la République. Cette démarche du parlement serait un premier pas pour rétablir la relation de confiance absolument nécessaire entre ces deux principaux tenants du pouvoir d’Etat : le législatif et le judicaire ».

Non sans inviter la classe politique « à comprendre qu’à ce stade, il n’est plus possible techniquement d’organiser l’élection présidentielle ce 25 février 2024 ». Raison pour laquelle Modou Diagne Fada et Cie invitent tous les acteurs « à répondre favorablement à l’appel au dialogue du chef de l’Etat pour discuter de manière ouverte et inclusive sur les modalités consensuelles d’organisation de la présidentielle. Notre pays le Sénégal a bâti à travers les ans, une forte tradition de démocratie, de dialogue et de partage d’où nous pouvons en toutes circonstances tirer les ressources nécessaires à sa survie face aux défis qui nous interpellent si seulement nous y mettons de la volonté ».