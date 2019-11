La nouvelle est tombée, hier. Les élections locales, initialement prévues pour le 1er Décembre 2019, sont officiellement reportées au plus tard avant le 28 Mars 2021. Dans un communiqué reçu, ce mercredi, le mouvement «Alliance Macky Encore 2019 » (AME/2019) se félicite de cette décision prise par les autorités étatiques : «Nous venons de prendre connaissance de la nouvelle mesure du Président de la République son Excellence Macky Sall. Il a, pour ainsi dire, reporté encore les élections locales jusqu’à plus tard le 28 Mars 2021. Nous, membres, de l’ «Alliance Macky Encore 2019» (AME/2019)», saluons cette mesure gouvernementale. Nous sommes totale en phase avec lui », a dit le Coordonnateur Nationale de «AME/2019», El Hadji Diamé Dansokho. Ce dernier, de justifier son point de vue : «Tout le monde sait que depuis sa réélection le 24 Février 2019, le Président Macky ne cesse de tendre la main à toutes les forces vives du Sénégal pour traduire en actes concrets sa politique, voire sa vision de place le pays dans l’ère de l’émergence. Il a appelé à un dialogue national pour un large consensus autour de l’essentiel. Mais, jusqu’à ce jour, certains points de ce rendez-vous (cf. Dialogue politique : fichier électoral) ne sont pas totalement vidés. Aujourd’hui, il urge de travailler pour l’aboutissement de larges plages de convergence des différends acteurs politiques, de la société civile, des mouvements citoyens etc. Et cela peut justifier, à lui seul, ce report ».