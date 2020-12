Respect des gestes barrières : Diouf Sarr tape sur la table !

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui participait, ce jeudi, à la conférence de presse du gouvernement, a mis en garde les personnes qui ne respecteront pas les gestes barrières notamment le port du masque. « Nous ne laisserons pas ces gens-là remettre en cause toute une stratégie nationale. S’il le faut, on ira jusqu’à des mesures contraignantes pour faire respecter les mesures-barrières », a lancé le ministre devant les journalistes.

Abdoulaye Diouf Sarr admet, par ailleurs, qu’il y a eu un relâchement sur les mesures-barrières et soutient qu’elles doivent être rapidement reprises et surveillées. « Il ne doit plus y avoir de tolérance à ce niveau, si nous voulons conserver les acquis que nous avons », insiste le ministre.