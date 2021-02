Respect des mesures barrières : 166 personnes arrêtées dans la banlieue

Malgré sa campagne de sensibilisation et de distribution de masques, la Police poursuit ses opérations pour faire respecter les mesures barrières et le couvre-feu. Ainsi durant le mois de février, les limiers de la banlieue de Dakar ont interpellé 166 individus dont 23 pour violation du couvre-feu, 140 pour non- respect du port obligatoire de masque et 03 pour ivresse publique manifeste, informe L’AS.

Aussi, toujours selon le journal, les flics ont saisi 135 pièces de véhicules, mis en fourrière 04 véhicules et immobilisé 04 motos. Cette opération a permis de collecter 457.000 FCFA d’amende forfaitaire des contrevenants. Cette opération pilotée par le Commissariat central de Guédiawaye a nécessité aussi la mobilisation des autres services secondaires.