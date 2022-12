Restaurer la Démocratie…la chronique de fin d’année de Kaccoor Bi

Bye–bye 2022, bonjour 2023 ! On espérait l’année qui s’achève demain, samedi 31 décembre, moins ennuyeuse, elle nous est apparue bordélique avec le piétinement des libertés individuelles et collectives, le chahut fait à la démocratie et la mascarade sur la gestion des finances publiques par une bande de rapaces. Jamais depuis l’instauration du multipartisme, et même bien avant, nos prisons n’ont contenu autant de détenus d’opinion que maintenant sous le magistère d’un Président né après nos glorieuses indépendances.

Consacrant ainsi un véritable recul de la démocratie. Celle-ci — notre démocratie — nous paraissant plus précieuse que l’or noir dont l’exploitation est prévue pour 2023, puisque fruit de longues luttes menées par des hommes et des femmes dont la parole ne vacillait point et qui avaient l’éthique chevillée au corps. Des hommes et femmes de conviction libérés des contingences d’un monde obnubilé par l’accaparement des richesses. C’est justement, hélas, cette course à l’accaparement des richesses qui explique, aujourd’hui, cette frénésie autour du pouvoir si bien que tout tourne autour de la politique.

Rarement nos préoccupations existentielles sont prises en compte par ceux qui aspirent à la gestion de ce pays. Tout tourne autour des invectives, des harcèlements, des complots et autres. C’est troublant de voir celui qui doit cimenter la nation s’attarder à écouter un troubadour qui ne cherche qu’à picorer à toutes les mains qui se présentent à lui.

La bienséance aurait été de lui tourner le dos. Mais le voilà, ce Président, qui écoute cet ancien vendeur de viande grillée dire des bêtises devant ses ministres rigolant aux pitreries du mange-mil. Un autre se dit prêt au suicide si lui, Président, ne déclare pas sa candidature pour un troisième mandat. Deux flagorneurs qui veulent pérenniser leur jouissance et continuer à bénéficier des libéralités de celui qui les nourrit. Il nous faut revoir notre conception de la gestion du pouvoir. Instaurer des règles pour faire vivre et vivifier notre belle démocratie aujourd’hui si chahutée par des gens sans relief qui ne vivent qu’aux dépens de ceux qui les écoutent, comme le renard de la fable. Vivement un autre jour en 2023. Bonne année !!!

KACCOOR BI, Le Témoin