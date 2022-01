Résultats des élections : Oumar Guèye a déposé un recours

Oumar Guèye réaffirme que la démocratie implique le respect des résultats issus des urnes à condition que le scrutin ne soit pas entaché d’irrégularités. Pour le cas de la commune de Sangalkam, beaucoup d’irrégularités ont été notées ce qui oblige le candidat Benno Bokk Yakaar à déposer un recours auprès de la cour d’Appel. Le Ministre a fait cette déclaration lors d’une rencontre dans sa permanence de Sangalkam aux allures d’un meeting avec des militants totalement acquis à sa cause.

Pour vérifier les dits de Oumar Guèye, Dakaractu a consulté le procès verbal de la commission départementale de recensement des votes. Sur le PV de la commune de SangalKam, il est clairement écrit :

Nombre de votants : 13. 962

Nombre de votants hors bureau originel : 13.885

Nombre de bulletins nuls: 76

Suffrages valablement exprimés : 13.809

Ont obtenu BBY : 6.067, Défar sa Gokh : 526, YAW : 6.589 et Wallu Sénégal 624. Le cumul des voix fait 13 806 voix.

À la lecture de ce qui précède, il apparaît clairement que le nombre de suffrages valablement exprimés est bien supérieur au cumul des voix obtenues par les candidats. S’agit-il de simples erreurs ou sont-ce véritablement des anomalies ?

Ces interrogations semblent justifier le recours déposé par le maire sortant de Sangalkam. Oumar Guèye a exhorté les responsables et militants à se mobiliser comme un seul homme pour accompagner le Président Macky Sall dans sa politique de développement économique et social et de préparer d’ores et déjà les échéances futures.