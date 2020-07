Retour d’Habré en prison : Fatima Raymonde accuse Macky d’avoir subi un harcèlement

Fatima Raymonde Habré, invitée ce dimanche sur le plateau de l’émission «Objection» a tancé le président. Selon elle, Macky Sall a subi un harcèlement pour qu’Hissène Habré, en liberté conditionnelle il y a quelques mois, retourne en prison.

«Sur 703 détenus qui ont bénéficié d’une liberté conditionnelle sur la base de cette Covid-19, seul le président Habré est retourné en prison», dénonce la femme de l’ex président tchadien, sur les ondes de Sud Fm. Ce qui est dommage dans cette affaire, selon Fatima Raymonde Habré, c’est que, «quand il (Habré) a eu cette permission, la parole présidentielle (celle de Macky Sall) s’est exprimée dans une interview de France 24 où le président a expliqué que quand la Covid-19 était là, on n’allait pas le mettre en danger inutilement».

Mais ce qu’elle a constaté pour le dénoncer, c’est le harcèlement qu’a subi le président Macky Sall et qui l’a poussé à ramener Habré en prison, en violation de sa décision. «Cette interview sur France 24 a choqué beaucoup de personnes, parce qu’on a vu un harcèlement indécent de la part des journalistes français. Ils voulaient arracher un engagement au président Macky Sall pour que le président Habré retourne en prison», fulmine-t-elle.

Madame Habré d’ajouter : «Quand le président Habré sortait de prison, on était à 120 cas de Covid-19. Et quand on l’a ramené en prison deux mois après, on était à 6 524 cas. Donc, vous voyez que la parole présidentielle a été fragilisée par ce harcèlement indécent. Je suis inquiète par sa mise en danger».