Retrait des soldats français : Le Tchad fixe une date «non négociable»

Le premier ministre tchadien, Allah-Maye Halina a qualifié « d’insulte grossière à l’intelligence des Africains et de déni de recul de l’histoire » les propos du président français, Emmanuel Macron, tenus lors de la conférence des ambassadeurs et ambassadrices au palais de l’Elysée à Paris.

La France a eu « raison » d’intervenir militairement au Sahel « contre le terrorisme depuis 2013 », mais les dirigeants africains ont « oublié de nous dire merci », avait déclaré lundi Emmanuel Macron lors de cette conférence, ajoutant qu »‘aucun d’entre eux » ne gérerait un pays souverain sans cette intervention.

« Nous avons proposé aux chefs d’Etat africains de réorganiser notre présence. Comme on est très polis, on leur a laissé la primauté de l’annonce », avait ajouté Emmanuel Macron lundi en évoquant le retrait militaire français, à la demande d’un certain nombre de pays africains ces dernières années.

Désormais, la date butoir pour le retrait des forces françaises du Tchad est fixée au 31 janvier 2025 et est non négociable, a annoncé le chef du gouvernement tchadien, lors de la réunion du comité chargé de la dénonciation de l’accord de défense entre le Tchad et la France tenue mardi 7 janvier.

« C’est à partir de Fort Lamy (actuelle N’Djaména) que la première colonne militaire héroïque est partie pour libérer la France du joug nazi en 1939 », a rappelé Allah-Maye Halina lors de cette réunion qu’il présidait, selon ce qu’a rapporté l’Agence de presse africaine (APA).

Pour le premier ministre tchadien, la décision de mettre fin aux accords de coopération militaire avec la France, ancienne puissance coloniale, intervient après de longues attentes, contre la volonté populaire tchadienne, rapporte APA repris par Senego.