Révélation : Sonko perd des milliers de militants à Dakar

La réalité rattrape le parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) de Ousmane Sonko. Après la sortie du leader de ce parti sur la chaîne de télévision « Walfadjri », plusieurs milliers de jeunes ont préféré suspendre leur participation aux activités dudit parti parce qu’ils soupçonnent leur leader de tenir un discours guerrier visant à la confrontation avec Macky sall et les forces de l’ordre. Et les jeunes ne veulent plus être sacrifiés dans la rue pour qui que ce soit.

Il y a un an, 13 jeunes sont morts dans la rue pour avoir voulu défendre leur leader, Ousmane Sonko. Aujourd’hui, le même Ousmane Sonko qui n’a certes pas retenu les conséquences des violences, réitère ses discours va-t’en guerre contre le pouvoir et appelle à la confrontation pour exiger la candidature « forcée » de khalifa sall et le retrait immédiat du parrainage pour les législatives. Et Ousmane sonko ne s’arrête pas là ; il ouvre une autre brèche de confrontation avec les magistrats. Et Sonko compte encore sur les jeunes pour le défendre au prix de leur vie…

Mais les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier qui, spontanément, avait choisi d’affronter les forces de l’ordre. Le bilan lourd de 13 morts a éveillé les consciences et nombreux sont ces jeunes qui quittent le parti de Sonko après sa dernière interview télévisée et ses violents « posts » sur les réseaux sociaux. Xibaaru a sillonné certains quartiers de Dakar favorables aux patriotes et à Yewwi Askan Wi. Que ne fut notre surprise de constater qu’ils sont nombreux à lâcher Ousmane Sonko…

Le premier à lâcher Sonko et le yewwi askan Wi est le parti politique Mcss Fulla ak Fayda. Le parti de Abdoulaye Mamadou Guissé, très populaire dans la banlieue comme Pikine, considère Sonko comme un individu qui entretient le flou sur ses réélles ambitions :

« la nébuleuse qui a engendré les investitures, et les manquements graves visant à fragiliser les institutions de la République du Sénégal dans le simple but inavoué de tirer d’affaire certains leaders de la coalition en maille avec la Justice au détriment de l’élégance républicaine et de la maturité démocratique ont fini de convaincre au bureau politique du parti politique Mcss Fulla ak Fayda de mettre fin à un compagnonnage qui n’a aucun avenir dans un espace démocratique sincère, axé sur l’éthique et la bonne gouvernance » lit-on dans un communiqué du MCSS rendu public jeudi.

Et après les partis qui quiitent la coalition, ce sont des coordonnateurs de Pastef qui quittent le parti. Un des coordonnateurs de Yewwi à la Sicap se confie :

« Pour qui se prend Ousmane Sonko…S’il croit que les jeunes sont encore avec lui, il se trompe ; Nous pouvons vous confirmer la démission de plusieurs militants de de la Sicap plus précisément à Liberté 6 et liberté 6 extension sans compter les patriotes de Sacré-cœur qui sont démotivés et ne participent plus aux réunions. Selon nos estimations, nous pouvons dire que près d’un millier de patriotes de Sicap déserté le Pastef après avoir analysé la dernière sortie de Sonko qui est comme une déclaration de guerre et personne ne veut être sacrifié dans la rue comme les 13 jeunes en 2021 »

Un de ses anciens militants qui a préféré garder l’anonymat a mis en garde le leader du pastef : « SONKO mon cher, vous avez commis beaucoup d’erreurs mais aussi, vous avez trop menti aux Sénégalais, surtout à la jeunesse. Et en politique, l’erreur se paie cash, c’est pourquoi beaucoup de vos souteneurs vous ont tourné le dos : Beug Baye, Kalifon SALL, Baye Cissé… » (Lire l’intégralité de l’intervention de l’ancien militant sur la source ici)

Ousmane Sonko est dépeint par plusieurs de ses ex militants comme menteur : « Cher Ousmane, vos mensonges prennent de l’ampleur et ils sont en train d’influencer la jeunesse et de changer le cours de notre commune volonté de vivre ensemble. Revenez en arrière pendant qu’il est encore temps, car la vérité finit toujours par triompher. Un de vos anciens militants qui préfère garder l’anonymat…P.S : Lors de ma seconde lettre, au lendemain de votre procès sur cette affaire de viol, je vous donnerai mes filiations. In cha Allahou ».

Si Sonko pense affronter le pouvoir, la justice et les forces de l’ordre avec des milliers de jeunes dans les rues comme au mois de mars 2021, il se trompe largement. Les morts « oubliés » de 2021 dans le discours de Sonko, ont éveillé les consciences. Pour tous ces jeunes, anciens membres du parti de Sonko qui ont préféré quitter les patriotes, sont scandalisés par le fait que 13 jeunes sont morts en vain et que malgré tout cela, le leader des patriotes continue d’appeler à la résistance dans les rues comme si de rien n’était.

Sonko prend-il les jeunes comme des chairs à canon pour mener sa politique guerrière contre Macky Sall ? Plusieurs jeunes de Dakar, localité où il y a eu la majorité des manifestants tués lors des émeutes du mois de mars 2021, ne veulent plus être sacrifiés pour quel que politicien que ce soit. Et aujourd’hui, Ousmane Sonko doit comprendre que pour accéder au pouvoir, il y a la voie des urnes et non celle des rues jonchées de cadavres…

La Rédaction de xibaaru