Révélations ! Sonko prépare la riposte…contre les traîtres de Yewwi

Ousmane Sonko se sent trahi par les siens. La coalition Yewwi Askan Wi qui a tenu tête à la coalition au Pouvoir, Benno Bokk Yaakaar lors des élections municipales et Législatives, montre des signes de fissures dans ses rangs. Macky Sall a été aperçu en compagnie de trois ténors de cette coalition. Ousmane Sonko s’est senti trahi par ces personnes qui sont signataires de la plateforme du F24 qui rejette l’appel au dialogue de Macky Sall. Selon nos sources, Ousmane Sonko a tenu une réunion de crise et prépare la riposte…

Ousmane Sonko se dit Chef de l’opposition. Aucun geste n’est de trop pour lui pour le faire comprendre aux autres responsables de l’opposition, membres comme lui de Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko et ses lieutenants à Pastef se permettent même de leur édicter les règles de conduite. Récemment le chargé de la Communication de Pastef avait même fait une sortie qui sonnait comme une mise en garde à l’endroit de Khalifa Sall, si jamais il acceptait de participer au dialogue national lancé par le Président de la République Macky Sall.

Un autre responsable de Pastef vient lui de franchir le Rubicon en taxant tout bonnement Khalifa Sall, Habib Sy, Barthélémy Dias d’être des traîtres. Il les dénonce et les accuse de traîtrise à l’endroit de son leader Ousmane Sonko, parce que tout simplement, ils ont fait des accolades avec le Président de la République Macky Sall qui était venu présider la conférence internationale organisée par la mairie de Dakar. Pour lui, cet acte ne peut être qualifié que de traîtrise au moment où Ousmane Sonko doit répondre devant la justice.

Décidément, les membres de Pastef ne manquent pas de toupet. Qui sont-ils pour dicter aux autres leaders de Yewwi Askan Wi, les règles à tenir ? En agissant ainsi, le leader du Pastef et ses camarades cherchent à semer la division au sein de Yewwi Askan Wi afin de mieux asseoir leur domination dans cette coalition de l’opposition. Ils parlent de traîtres pour mieux convaincre ceux qu’ils ont déjà à leurs pieds. Ils sont pires que des démons.

D’ailleurs, il nous revient que le Patron de Pastef vient de réunir un état-major politique restreint pour statuer sur les rencontres entre Macky Sall, Khalifa Sall et Habib Sy qui tout de même, faut-il le rappeler, est le Président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko et le comité politique restreint vont demander à Khalifa Sall et Habib Sy de se prononcer publiquement sur leur ancrage dans la coalition ou tout simplement rendre le tablier.

Désormais à Yewwi Askan Wi, nul n’a le droit de contrarier Ousmane Sonko et ses ouailles à Pastef. Quiconque le fera, est sous la menace de recevoir une demande d’explication avant de subir leurs foudres. Ainsi, Ousmane Sonko veut mettre Khalifa Sall et Habib Sy devant les faits accomplis et les pousser à quitter la coalition. Ousmane Sonko veut en fait les « humilier » et les mettre à mal avec les alliés du PUR.

Un plan machiavélique pour mettre ces derniers hors de course. D’autant qu’Ousmane Sonko semble dérouté depuis que le Président de la République Macky Sall a déclaré une amnistie des faits condamnant Karim Wade et Khalifa Sall. Ousmane Sonko n’a jamais vu ce coup venir. En effet, Ousmane Sonko avait misé sur ce que Khalifa Sall soit out, afin de compter sur les voix de ses partisans en 2024.

Pour Ousmane Sonko, rien ne doit se dresser dans son chemin pour se diriger au Palais de la République en 2024. C’est pourquoi, il considère dorénavant comme étant son ennemi Khalifa Sall ainsi que Habib Sy que l’on sait très proche de l’ancien ministre du Commerce et de l’Artisanat sous le règne du Président Abdou Diouf.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn