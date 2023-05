Deux menaces risquent de faire «échouer» le dialogue de Macky

Le Président Macky Sall aimerait bien amener toutes les forces vives de la nation autour d’une table. Depuis son appel au dialogue lancé le 3 avril, ses ministres et DG ne cessent de rendre le concept possible. Mais le locataire du Palais n’aura pas gain de cause cette fois-ci. Son appel a déjà échoué alors qu’aucune date n’a été retenue. La majorité des membres de l’opposition refusent la main tendue du chef de l’Etat. Une échec qui ne sera pas sans conséquences pour le troisième mandat.

Décidément Macky Sall tient à son dialogue. Depuis son dernier message à la nation, il ne cesse d’appeler l’opposition à la table des négociations. Macky veut tellement dialoguer qu’il est prêt à ignorer Ousmane Sonko. «Kou Ged sa yaye aye», disait-il en faisant allusion au leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Une déclaration qui laissait présager que le chef de l’Etat est décidé d’organiser son dialogue sans Sonko.

Mais la liste des personnes qui sont contre le dialogue ne cesse de s’accroître. Il ne se passe plus un seul jour sans qu’un parti politique ne décline la main tendue du président. Malick Gakou et le Grand Parti sont les derniers à rejoindre ce mouvement anti-dialogue. Avant lui, il y’a eu de grands leaders comme Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo, Abdourahmane Diouf et Déthié Fall qui ont dit NON au dialogue. Sonko reste constant dans sa démarche. Sa haine pour Macky Sall le pousse à rejeter tout ce qui vient de lui.

Alors si tous ces leaders sont contre le dialogue on se demande qui va répondre à l’appel de Macky ? Autrement dit Benno Bokk Yakaar, les opposants en quête d’amnistie et les Non-alignés. Ce n’est pas étonnant que des ministres et DG se rabaissent à supplier l’opposition pour qu’elle réponde à l’appel du président. Macky ne tient décidément pas le bon bout dans ce dialogue.

Et l’opposition n’est pas la seule à refuser la main tendue de Macky. Des membres de la société civile, hostile au pouvoir, sont aussi contre toute idée de dialogue. Et si Macky en est réduit à des poignées de main avec Khalifa Sall pour convaincre l’opposition, c’est de sa faute. Sa troisième candidature est la principale cause de tous ses malheurs. Le locataire du Palais ne cache plus son intention de briguer un autre mandat. Ce qui serait anticonstitutionnel selon Ousmane Sonko et ses camarades.

Ce projet de troisième candidature est unanimement rejeté par la classe politique et la société civile. Et tout le monde sait que ce dialogue est un moyen pour Macky de tenter sa chance en 2024. Car si l’opposition, dans sa majorité, répond à l’appel de Macky, le locataire du Palais va vouloir laisser le Conseil constitutionnel trancher la question. Ce qui adviendrait à accepter la participation de Macky. Mais aussi lui servir le pouvoir sur un plateau d’argent.

L’autre point de discorde c’est la question des «détenus politiques». Macky Sall traque Ousmane Sonko et ses partisans. A ce jour, près de trois cent patriotes sont dans les liens de la détention. Depuis lors, des voix se lèvent pour leur libération. Mais Macky n’abonde pas dans ce sens.« Il n’existe pas de détenus politiques au Sénégal. Si je ne tolérais pas tout ce qu’on dit du président de la République, ce serait difficile », selon le commandant en chef. Mais sans la libération de ces «otages», il n’y aura pas de dialogue.

Au regard de la situation, il ne serait pas exagéré de dire que Macky Sall a fait capoter le dialogue. Le chef de l’Etat pouvait s’éviter le mal qu’il se donne. Le Président n’a qu’à faire savoir aux sénégalais qu’il ne suivra pas les faucons du Palais sur la voie du troisième mandat. Le patron de Benno doit aussi desserrer l’étau autour de Pastef. Les arrestations ne font que renforcer ce parti. Dans le cas contraire, il devra dialoguer avec des chaises vides.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru