Saccage de la sous-préfecture de Ndame : Matar Diop condamne fermement

L’honorable Député Matar Diop à vivement dénoncé le comportement de certains jeunes lors du dernier jour des inscriptions sur les listes électorales à Touba. Il a condamné les actes de barbarie que certains jeunes ont fait à la sous préfecture de Ndame. Selon lui, la capitale du mouridisme est une propriété exclusive de Serigne Touba Khadimou Rassoul et par conséquent les populations doivent s’inspirer de son comportement et des valeurs basées sur l’éthique religieux, la paix et la non violence. Et L’honorable Député Matar Diop de dire que les jeunes ne doivent par imiter ceux des autres régions et qu’il n’est pas normal d’attendre le dernier jour pour aller s’inscrire alors qu’ils avaient un mois pour le faire. Et par rapport à la forte mobilisation des jeunes qui ont montré le désir d’aller s’inscrire, le parlementaire membre de la coalition Benno Bokk Yaakar de lancer un appel aux autorités et particulièrement au ministre de l’intérieur d’opérer une période de prolongation pour permettre aux jeunes de bénéficier d’une inscription sur les listes électorales.

Par ailleurs,il lance un appel aux jeunes de ne pas se laisser influencer par un leader de la trempe de Ousmane Sonko qui ne dit pas la vérité. Et d’imiter les responsables mûrs et prompts à participer au développement du Sénégal.

Le responsable des élections Bassirou Diagne a supervisé positivement le processus d’inscription et a montré sa satisfaction quant à la réussite des inscriptions.

Confiant de la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar avec l’augmentation des voix, Matar Diop estime qu’il est un œuf du parti APR jusqu’à la phase de maturation et par conséquent personne ne peut l’empêcher s’asseoir sa légitimité et son leadership politique.

A l’endroit des responsables politiques APR qui ont saboté sa candidature et sa campagne, Matar Diop de dire qu’il fera face à leur promotion politique car celui qui se fâche en recevant son du doit savoir que ce qu’il a prêté n’était pas bon.

Et Matar Diop d’interpeller le chef pour le renforcement des jeunes responsables du parti à Touba car ils sont nombreux à avoir le profil de ministres et de directeurs généraux.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn