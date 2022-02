Révélations explosives sur Karim Wade…Il est otage d’un roi

Depuis son arrivée à Doha dans la capitale Qatari, le vendredi 24 juin 2016, Karim Wade, l’ancien ministre d’état du Sénégal n’a plus jamais quitté le golfe Arabo-persique. Et depuis 5 ans 8 mois, ses parents, ses militants, ses sympathisants accusent le président Macky Sall et son régime de l’avoir exilé. Mais Karim Wade en exil n’a jamais mis les pieds en France et dans l’espace européen. Un exil peut-il empêcher Karim Wade de sortir du Qatar pour se rendre en Paris la ville où il est né et à Versailles où vit en ce moment son père de 96 ans ? Xibaaru vous fait des révélations explosives sur Karim Wade…otage d’une monarchie.

Curieux

Ministre d’État, ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports aériens et des Infrastructures de 2009 à 2012, surnommé « ministre du Ciel et de la Terre », Karim Wade était accusé d’avoir illégalement acquis un patrimoine évalué à 178 millions d’euros (116 milliards FCFA). Il avait été condamné en mars 2015 à six ans d’emprisonnement par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).

Le fils de l’ancien président du Sénégal, condamné à 6 ans de prison pour corruption, a été gracié et libéré dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin 2016. Karim Wade a quitté la prison de Rebeuss en pleine nuit. Le fils de l’ancien président Wade a immédiatement quitté le Sénégal pour se réfugier au Qatar. Pourquoi le Qatar et non la France où vit son père et sa mère ? Personne ne se pose la question que fait Karim Wade, le fils héritier du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), au Qatar depuis 2016 sans sortir de ce continent ? Curieux…

Départ orchestré

A l’aube du 24 juin 2016, le procureur général du Qatar qui avait atterri à Dakar la veille, s’est rendu avec le fils de l’ancien président sénégalais à l’ancien aéroport International Léopold Sédar Senghor de Dakar. Et c’est dans son Jet Privé qu’il s’est envolé au petit matin vers Doha avec le prisonnier politique gênant, Karim Wade. Et selon les premières informations recueillis cette nuit-là, Karim Wade devait faire escales à Paris…Mais c’était du bluff ! Karim Wade ne fera jamais escale à Paris et se retrouvera à Hamad International Airport de Doha le vendredi 24 juin 2016 aux environs de 16h GMT…

Depuis 2016…c’est le trou noir

Depuis cette date, Karim Wade n’a plus quitté le golfe arabo-persique. Même son père, presque centenaire, n’a pas eu droit à une seule visite de son fils en France où il séjourne régulièrement. Au contraire, c’est le vieux président Wade qui se déplace jusqu’à Doha avec toute sa famille pour le voir. Quel Sénégalais va-t-il laisser endurer à son père nonagénaire, un voyage de 7 heures de vol (entre Paris et Doha) ? Mais pourquoi tout le monde va vers lui et lui ne peut pas bouger vers les autres. Est-ce cela la signification d’un exil ? Cela ressemble plutôt aux conditions d’un otage…

Karim Wade a pris un avion en 2016 et s’est installé au Qatar. Il se dit en exil « forcé » et empêché par les autorités sénégalaises de rentrer dans son pays. Mais qu’attend-il depuis lors pour faire un tapage médiatique sur son exil forcé ? Pourquoi ne se rend-il pas à Paris ou à Londres où se trouvent de grands médias toujours prompts à rendre visibles les activités des persécutés politiques ? Karim Wade préfère rester à Doha où il est totalement invisible.

Karim Wade…otage

Xibaaru peut vous certifier que Karim Wade n’est plus sous la responsabilité de Macky Sall et que les déplacements de Karim Wade ne dépendent plus de Macky Sall. Mais pourquoi ne bouge-t-il pas ? Selon des sources, le seul déplacement opéré par Karim Wade a été vers le Koweit où il s’est rendu au consulat du Sénégal pour déposer une demande de carte d’identité et une inscription sur le fichier électoral.

Il ne s’est ni rendu au Rwanda comme le disait un journaliste sénégalais, ni en France et encore moins à Monaco où il possède un compte bancaire crédité de 2,5 millions d’euros (c’est un don personnel effectué en 2003 par le roi d’Arabie Saoudite. Et ce compte n’a enregistré aucun mouvement depuis plus de dix ans).

Arrêtons les pourquoi…

Karim Wade ne bouge plus du Qatar depuis 2016 et Macky Sall n’est plus responsable de sa sécurité et ne peut l’empêcher de se mouvoir; Karim Wade vit dans une suite de l’hôtel Sheraton de Doha entouré de garde du corps et ses enfants sous haute protection se rendent dans leurs lieux d’enseignement que nous préférons taire. Il vit librement mais ne peut plus sortir de ce pays. Alors que le PDS arrête de dire que leur candidat est en exil forcé. S’il ne se rend pas en France pour voir son père, Macky n’a rien à voir cette décision.

Et pourtant, le père Wade a plus que besoin de son fils auprès de lui à l’approche de son 96ème anniversaire…

La Rédaction de Xibaaru