Révélation exclusive : Macky Sall rencontre Karim Wade…la date et le lieu

Il ne faut jamais dire jamais. Surtout quand il s’agit de Macky et des…Wade. Entre ces deux grandes entités politiques, après l’amour, le désamour, l’affrontement et le rapprochement, on arrive maintenant à la réconciliation. La politique étant la seule science inexacte qui aboutit à un résultat cohérent, la réconciliation entre les Wade et Macky qui relevait de l’impossible va devenir une réalité. Et c’est une révélation exclusive de xibaaru…

Les spéculations ont enterré les retrouvailles entre Macky Sall et les Wade. Les rumeurs les ont rendues possibles. Et aujourd’hui, le temps les concrétise. Macky Sall va rencontrer le fils d’Abdoulaye Wade, Karim. Macky l’a emprisonné, l’a condamné, l’a exilé et maintenant Macky le rencontre. Et cette rencontre dont on connaît la date et lieu, a eu la bénédiction du Secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais, Abdoulaye Wade, père de Karim…

Macky sall a certes abandonné son projet de faire un troisième mandat mais il ne cache pas son ambition de conserver le pouvoir entre les mains d’une majorité présidentielle élargie qui comprendra la plus large coalition possible avec Benno Bokk Yaakaar, Rewmi, PDS et tous les partis d’anciens libéraux comme Souleymane Ndéné, Habib Sy etc. Macky cherche un successeur issu de sa « grande famille » politique mais aussi une assemblée nationale qu’il contrôlera. Et pour ce faire il a besoin du dernier élément…Karim Wade.

Macky Sall entreprend le rapprochement avec Karim Wade en se réconciliant avec son père lors de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan le 27 septembre 2019 puis au Palais présidentiel le 12 octobre de la même année. Et depuis lors, le lien n’a jamais été rompu. Abdoulaye Wade est approché par plusieurs médiateurs dont un émir qui fait partie de ses amis. Et c’est cet émir que Macky Sall rencontre lors d’une visite 4 mois plus tard…

Le Président Macky Sall a été reçu le 5 février 2020 par Cheikh Mouhamed Bin Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats et qui est le Premier ministre et Emir de Dubaï.

Et cet homme puissant, un ami d’Abdoulaye Wade, avait exprimé son souhait d’investir au Sénégal dans les secteurs de l’éducation, des mines, du pétrole, du gaz, de la technologie de l’information et de la communication, de la formation, de l’énergie, de l’habitat social. Mais dans les échanges, un nom est apparu, celui de Karim Wade qui est un des « conseillers occultes »…Les négociations sont entamées mais le covid bloque tout…même l’expo universelle de Dubaï qui devait se tenir en octobre 2020.

Aujourd’hui, le monde revit et l’expo universelle de Dubaï est reprogrammé. Elle sera organisée du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï, autour du thème Connecter les esprits, Construire le futur et avec 3 sous-thèmes, durabilité, opportunité et mobilité. Et c’est cette occasion qui va servir de cadre pour connecter deux grands esprits de la politique sénégalais. Macky va rencontrer Karim Wade à Dubaï.

Une rencontre loin du Sénégal À Al Wasl Plaza, site qui abritera l’expo Universelle Dubaï 2020, le pavillon du Sénégal, proche de 20 mètres du dôme (Al Wasl) est bâti sur une superficie de 170 mètres carrés. La journée nationale du Sénégal est prévue le 13 octobre. Elle sera présidée par le chef de l’Etat, Macky Sall. Et quand Macky Sall va rencontrer l’émir de Dubaï, le « conseiller occulte » de l’émir, ne sera pas loin. Selon nos sources, le fils de Wade sera présent lors la visite de Macky au Zabeel Palace qui est la résidence officielle de l’émir de Dubaï.

La rencontre Macky-Karim, loin des regards, permettra aux deux hommes d’arrondir les angles pour régler le retour de Karim Wade après les élections Locales de 2022. Karim Wade fera comme Idy. Rejoindre Macky après les élections et organiser avec ses deux « frères » politiques les législatives. Attendez-vous de voir une liste de la grande famille libérale avec l’APR de Macky Sall, le Rewmi de Idrissa Seck et le PDS de Karim Wade…Qui pourra battre une telle liste au Sénégal ?

