Une danseuse congolaise tabassée par son fiancé…

Battue par son fiancé, la danseuse Jeny Bonsenge met fin à ses fiançailles

La danseuse congolaise Jeny Bonsenge a mis fin à ses fiançailles avec l’influenceur et comédien Bule Lumbala alias docteur ideologie, après avoir reçu pour une énième fois plusieurs coups au visage.

C’est par une publication ce dimanche 3 octobre 2021 sur sa page Instagram que, la danseuse professionnelle qui s’est fait connaître à travers une vidéo devenue virale où elle dansait avec son élève de 9ans, a mis fin à ses fiançailles. Pour cette célèbre danseuse, c’était un « coup de trop ».

« JE N’AI PLUS PEUR DE PARLER ! Subir différentes formes de violences tout le long d’une relation et rester sous silence. Pardonner, accepter, supporter, et retomber amoureuse, penser que tout ira mieux …

Avoir peur de parler, avoir peur de la réaction des gens. Avoir peur des menaces. Avoir peur de sortir. Avoir peur de nuire à quelqu’un et à sa carrière, Avoir peur de mourir si l’on parle.

Le coup que j’ai reçu c’était le DERNIER ! C’était le coup de TROP. Et c’est celui qui m’a permis de me réveiller et sortir de cet emprise. Ma vie ne s’arrête pas là . Ma vie ne s’arrête pas au mariage j’ai tellement de talent, tellement d’autres choses beaucoup plus positives et ambitieuses à partager avec vous. PLUS JAMAIS ÇA.

Je n’encourage PAS le harcèlement, je n’encourage PAS la haine. Donc n’essayez pas de vous venger à ma place. Je n’ai pas besoin de vengeance j’ai besoin de me libérer . Laissez cette personne. La justice et la justice divine feront leur travail. Dieu est juste, Dieu est grand . Je ne m’inquiète pas.

Pour toutes les femmes dans ce genre de situations même si selon vous ce n’est pas grave et qu’on vous dit que le mariage ce n’est pas facile & qu’il faut supporter ! Au premier signe de violence partez !!!!!

Moi j’aurai du partir + tôt !

N’attendez pas le coup fatale. PARTEZ !!!! Et pour toi mon ex fiancé j’aimerai te dire MERCI de m’avoir honoré en public je te dis aussi AU REVOIR et À JAMAIS en public car Si je reste , je meurs .