Révélations : Idy quitte la politique…Il démissionne de tout

C’est une révélation qui concerne l’un des monstres sacrés de la politique sénégalaise. Le patron du Rewmi himself et ancien premier ministre, Idrissa Seck. Celui qu’on surnomme le Ndamal Cajor, va bientôt rendre le tablier sinon tous les tabliers politiques qu’il possède à une date connue. Et cette révélation est de l’intéressé lui-même. Xibaaru vous donne tous les détails sur la démission de Idrissa Seck de tous ses postes politiques en 2022.

Idrissa Seck, l’allié « mouillé » de Macky Sall dans la mixture « Mbourou ak Soow » est en train de vivre ses derniers jours en politique. Selon Idrissa Seck, la politique c’est fini en 2022. Et il a donné une date précise, le 09 août 2022. Et il n’a pas choisi cette date par hasard car c’est le jour de son anniversaire. Idrissa Seck est né le 09 août 1959 et à cette date en 2022, il aura 63 ans. Et comme il le disait lui-même que « 63 ans, c’est l’âge de la disparition du prophète (PSL) de l’Islam, et ce sera aussi l’âge de la fin de sa carrière politique…

Idrissa Seck n’a pas mis de gants pour faire cette annonce à toute la nation. Il l’a dit tout d’abord dans un entretien publié par Walfadjiri Quotidien, le 11 novembre 2011. Le maire de Thiès de l’époque disait qu’il y avait « une vie après celle de chef d’Etat ». « Il y a une vie post-vie de chef d’Etat. Les anciens schémas de chef d’Etat qui devaient nécessairement mourir au pouvoir parce qu’ils ne s’imaginaient pas pouvoir prendre une retraite comme Houphouët-Boigny, Eyadema, Bongo, c’est fini en Afrique », soulignait Idrissa Seck avant de se projeter dans l’avenir où il aura 63 ans.

« Les nouveaux modèles, ce sont Thabo Mbeki, Alpha Oumar Konaré, Abdou Diouf, qui, après avoir été chefs d’Etat, rendent d’autres services à la communauté internationale dans d’autres positions. Moi-même, si je me projette au-delà de 2022, dans une vie de leadership au service de l’Afrique, c’est bien dans cette perspective ». La perspective où il aurait été président et fait ses deux mandats avant de quitter le pouvoir à 63 ans…

Mais Idrissa Seck a aussi confirmé ce départ à 63 ans, dans une vidéo que voici…

Dites au Président du Conseil Économique, Social et Environnemental qu'il ne lui reste que 3 mois de service.

Né le 09 août 1959, Idrissa seck aura 63 dans exactement 312 à compter de ce 1er octobre. Donc au 09 août 2022, Idrissa Seck va partir et il ne fera « jamais » du « Wax Waxeet » comme Wade qui paye toujours le prix de ce manque de respect au peuple Sénégalais. Et Idrissa Seck ne viendra pas se dédire par des versets du « Saint Coran » qui le purifierait de tout maladie mentale et l’autoriserait à aller au-delà de cet âge limite.

Mais dans le parti Rewmi, la passation semble être faite. Yankhoba Diattara, 2ème vice-président du Rewmi et actuel ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, tient les rênes du parti ; et ce n’est pas pour rien qu’il a été choisi pour être dans le gouvernement au détriment de la première vice-présidente, Madame Ndèye Maguette Dièye qui n’y a qu’un rôle honorifique. Et avec Aly Saleh Diop, actuel 4ème vice-président de Rewmi et ministre de l’Elevage et des Productions animales, la relève au Rewmi est assurée et la longévité du « Mbourou Soow » garantie…

