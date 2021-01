Yankhoba Diattara chante (encore) les louanges de Macky Sall…

Je voudrais rappeler que la première expérience de « conseil des ministres virtuel » a été un succès éclatant qui a permis d’éprouver le dispositif de l’Agence de l’informatique de l’Etat(ADIE) qui a étalé son expertise dans ce domaine.

C’est une plateforme très fiable et très sécurisée qui est déployée . Elle change l’ambiance habituelle du Conseil des Ministres (empreinte d’une certaine convivialité ) et assure aussi la préservation de la solennité républicaine de ces moments. Ces usages nouveaux et dématérialisés allient deux exigences; celle de la modernité avec la conduite de la transformation digitale de l’administration et celle du respect du protocole et des usages républicains qui marquent les échanges et la rigueur dans le traitement des dossiers sous la conduite du Chef de l’Etat.

Cette magie du numérique, nous a permis certes d’innover mais rien ne change dans le déroulement du conseil à part le fait que tous les Ministres ne sont pas rassemblés dans une même salle autour du Président de la République.

L’ambiance reste la même et les membres du gouvernement sont aujourd’hui à l’aise dans ce nouveau format de « conseil 2.0 », un exercice des temps modernes que le Chef de l’État incite à utiliser dans ce contexte de disruption par le numérique des administrations.

D’ailleurs, en tant que Ministre de l’Economie numérique, nous allons fortement nous approprier ce dispositif au sein du département pour les différentes réunions nationales et échanges internationales le temps du covid et même au delà.

Je me félicite de l’expertise sénégalaise en matière de numérique et l’aisance des membres du gouvernement à cet exercice normal en ces temps de pandémie.

Je voudrais terminer par remercier à nouveau monsieur le Président de la République pour son leadership dans la course à la transformation digitale des administrations de tous les pays et pour sa vision d’un Sénégal connecté dans tous les domaines.

J’en profite également pour dire que mon département ministériel à travers l’ADIE est prêt à accompagner l’administration dans sa modernisation et dans l’appropriation des outils du numérique pour une meilleure efficacité conformément aux instructions du Chef de l État.