Gestion des eaux pluviales : Le gouvernement met en place le PROGEP II…à Dakar

Dans le cadre du Projet de Gestion des Eaux pluviales et d’Adaptation au Changement climatique (PROGEP II), la construction d’ouvrages hydrauliques, en vue du drainage des eaux de pluie dans le marigot de Mbao, est envisagée.

A cet effet, Monsieur Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du Développement durable, accompagné du Gouverneur de Dakar, du DG de l’Agence de Développement municipal (ADM) et des services techniques de son département, a effectué une visite de travail au niveau du Marigot de Mbao, ce jeudi 14 janvier 2021.

Monsieur le ministre veut s’assurer de la prise en compte des mesures arrêtées pour encadrer le projet sur le plan environnemental et social. Ces mesures concernent une étude d’impact environnemental et social, le traçage des emprises du marigot, son dragage et sa sécurisation entre autres.