Sénégal…La République à genoux devant les maras !

L’affaire du Policier radié parce qu’il s’est agenouillé devant Serigne Modou Kara, est loin de connaître son épilogue. Cette histoire a soulevé l’indignation chez beaucoup de Mourides. Et pour ne pas abandonner leur « condisciple », les talibés ont lancé un appel à la solidarité. Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Au-delà de tout ce grabuge autour de cette affaire, il serait bon de rappeler que le Sénégal est une République à genoux. La majorité des musulmans du pays appartiennent à une confrérie. Et les plus hautes personnalités sont elles-mêmes issues de ces confréries. Et une fois dans leur « maison » respective, ils se comportent tous en talibé modèle.

Si ce policier a été radié parce qu’il s’est agenouillé devant son « Serigne » (Marabout), alors toute la République devrait être radiée. Car comment expliquer que le ministre de l’Intérieur, donc chef « suprême » du pauvre flic radié, rampe devant son marabout et ne soit pas sanctionné tandis qu’un pauvre flic, pour un « soudiott » certes maladroit, est radié du corps de la Police ?

Rendez donc à ce flic sa tenue et sanctionnez-le autrement si vous voulez ! Mais là, franchement, ce que vous venez de lui faire, c’est une injustice notoire ! Comme le dit le proverbe : « Charité bien ordonnée commence par soi-même ».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru