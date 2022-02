Macky et ses députés poursuivis par…les Homos

Les députés de Benno vont anéantir Macky Sall aux Législatives

Les élections législatives sont le nouveau sujet de discussion au Sénégal. Après le scrutin du 23 janvier 2022, qui a vu la coalition Yewwi Askan Wi faire ses preuves, beaucoup espéraient que le Président Macky Sall irait à l’encontre du calendrier républicain. Mais il n’en est rien, les partis politiques et coalitions vont encore se livrer bataille. Mais c’est la mouvance présidentielle qui se met en danger pour les prochaines joutes électorales. Benno Bokk Yakaar devra batailler fort pour garder sa majorité à l’Assemblée nationale. La tâche ne sera pas de tout repos pour le pouvoir qui sort fragilisé de ces élections municipales et départementales.

Le Président Macky Sall a mis un terme au débat sur la tenue des élections législatives à date échue. En conseil des ministres du mercredi passé, il a fixé la date de ces échéances électorales. « La date des élections législatives est fixée au dimanche 31 Juillet 2022 », lit-on dans le communiqué. Une décision qui met fin à la polémique sur la tenue de ces élections. Désormais, les partis et coalitions qui ne cessent de revendiquer la victoire lors du scrutin du dimanche 23 janvier auront la pleine latitude de démontrer réellement ce qu’ils valent sur l’échiquier politique.

Mais Benno Bokk Yakaar de Macky n’est pas en position de force pour ces prochaines élections. La percée de la coalition Yewwi Askan Wi dans certaines villes est un danger qui plane sur la tête de cette gigantesque coalition. Et si le pouvoir ne fait pas attention, il risque de perdre la force qu’il détient au sein de l’hémicycle. Mais la percée de YAW est un problème qui peut être réglé au sein de Benno. Le principal handicap de la majorité se trouve au sein de Benno Bokk Yakaar, particulièrement chez les députés de Macky.

Les députés de la mouvance présidentielle devraient se considérer comme les principaux responsables si Benno était battue aux législatives. Ces élus n’ont pas laissé une très belle image dans l’affaire de la criminalisation de l’homosexualité. Un comportement que beaucoup de sénégalais peinent à digérer. En effet, l’association And Samm Jikko Yi avait présenté une pétition contre la promotion de l’homosexualité au Sénégal et sa criminalisation. Mais la proposition de loi a été rejetée par le bureau de l’Assemblée. Un acte qui a coûté cher à Benno lors de locales. Cette affaire fait partie des multiples causes de la perte de villes stratégiques par le pouvoir aux locales.

Ce refus du bureau de l’Assemblée place la majorité dans le viseur des anti-homos. Désormais, les députés de Benno sont considérés comme des défenseurs de la cause LGBT. Et sur les réseaux sociaux, une campagne anti-Benno est lancée. « Votons massivement contre la coalition LGBT. Envoyons à l’Assemblée des députés favorables à la modification de l’article 319 du code pénal portant sur la criminalisation de l’homosexualité », écrit un internaute sur Facebook. Une cause à laquelle adhère beaucoup de personnes. Et des messages pareils, on en trouve à ne plus en finir.

Et si le pouvoir néglige la force des réseaux sociaux, sa surprise sera plus grande au soir du 31 juillet. Cette question sensible ajoutée à l’affaire des passeports diplomatiques qui avaient éclaboussé deux députés de la mouvance présidentielle, risquent de ruiner les chances pour les élections législatives. Le Président Macky Sall semble avoir tiré des leçons du scrutin du 23 janvier. Maintenant, il ne lui reste plus qu’à essayer de réparer les bêtises de ses alliés s’il tient à sa majorité au sein de l’hémicycle. Une défaite aux législatives signifie tout bonnement et simplement la fin du règne de Macky..et les poursuites contre les membres de sa famille accusés dans plusieurs scandales…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru