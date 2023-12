Revendications : Gallo Ba rassure les enseignants

Assis aux côtés de la colonelle Ndèye Khady Ndiaye et de la brillante et charmante journaliste Amy Sarr Fall, Gallo Bâ a saisi l’occasion idéale pour rassurer les enseignants sur l’une de leurs revendications les plus pressantes. Selon le ministre de la Fonction publique, il n’y a aucune raison de s’alarmer. Gallo Ba dit à qui veut l’entendre qu’il a été personnellement instruit par le Chef de l’État en chair et en os pour travailler autour de cette requête concernant le projet de décret portant modification du décret 74-347 sur les décisionnaires.

« Et à cet égard, je puis vous assurer que les dispositions sont déjà prises pour que le projet soit signé. Le président de la République avait juste demandé à ce qu’on délimite le périmètre financier budgétaire qui nous permettrait, une fois le décret signé, de pouvoir définir l’impact budgétaire. Ce projet a été discuté en conseil des ministres. Le Premier ministre est en train de prendre les dispositions avec le ministre en charge des Finances et moi-même pour que cela puisse se réaliser », a-t-il expliqué dans les colonnes de L’As.