Guédiawaye : Les libéraux veulent faire valider la candidature de Karim Wade

Modou Mboup, nouveau responsable du bureau départemental du Pds, et ses camarades comptent faire valider la candidature de Karim Wade à la Présidentielle de 2024. Le successeur de Ndiogou Malick Dieng avertit déjà les détracteurs de Wade-fils. «Il n’y a que Karim Wade qui peut régler la situation du pays. Il l’a démontré lorsqu’il était ministre. Et aujourd’hui, nous avons la certitude que s’il est élu au soir du 25 février, le problème du chômage des jeunes verra le bout du tunnel. Et je mets en garde les détracteurs qui tenteront d’éliminer notre candidat. Eux aussi ne seront pas candidats dans ce pays», prévient Modou Mboup.

Ce dernier s’exprimait ainsi à l’issue du renouvellement du bureau départemental de Gué­diawaye du Parti démocratique sénégalais (Pds). La cérémonie s’est déroulée devant le commissaire mandaté par ledit parti, selon Bassirou Diatta, porte-parole du nouveau bu­reau. «Le processus a été suivi avec un large consensus sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Et aujourd’hui, le commissaire a validé le bureau des femmes, celui des jeunes, des cadres, des enseignants, du transport, etc. Malgré toutes les manœuvres contre le parti, le Pds est toujours là. Et malgré l’exil de notre leader, Karim Wade, ce dernier est toujours dans les cœurs des Sénégalais. Et malgré aussi le fait que l’Etat n’a pas toujours respecté les directives des instances internationales comme le groupe de contact des Nations unies…», fait remarquer Bassirou Diatta dans Le Quotidien.

Toutefois, ce dernier informe que le Pds a installé un programme dénommé Ppp : la présence partout pour animer les bases. «Et grâce à cette stratégie, aujourd’hui, dans le département de Guédiawaye, nous avons eu 8 mille parrains. Ce qui est extraordinaire», se glorifie Bassirou Diatta. Avant de dire devant l’assistance : «Nous remercions Karim Wade d’avoir accepté d’être le candidat idéal pour le Pds. Le retour de Karim Wade aujourd’hui est imminent. Et nous avons eu à participer pour la caution à hauteur d’un million de francs Cfa.»