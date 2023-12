Saint-Louis : Mansour Faye annonce un second pont pour l’île

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a annoncé, lundi, la construction d’un deuxième pont pour désenclaver la Langue de Barbarie, espérant sa réalisation dans les années à venir. A l’en croire, Saint-Louis a besoin d’un deuxième pont.

C’est l’appel solennel que Mansour Faye a lancé à l’endroit du président de la République qui, d’abord, a effectivement donné son accord pour la réalisation de ce deuxième pont. Il s’exprimait en marge de la cérémonie consacrée à l’ouverture du pont Moustapha Malick Gaye. Il espère que ce projet fera partie des projets du Plan d’actions prioritaires (PAP3) du Plan Sénégal émergent, le référentiel des politiques publiques (PSE). Le maire de Saint-Louis a signalé que l’Ageroute est en train de travailler avec des partenaires, pour que ce deuxième pont puisse se réaliser dans les meilleurs délais.

Il estime que cela va complètement changer et permettre de s’adapter par rapport au développement économique fulgurant de la ville de Saint-Louis. Ce pont sera érigé à hauteur du lycée Charles De Gaulle et permettra de renforcer le désenclavement de l’île de Saint-Louis. Il a expliqué que l’exploitation prochaine du gaz au Sénégal, notamment à Saint-Louis, doit plus que jamais être accompagnée de projets structurants, à l’image de ce futur pont qui va participer au désenclavement de la Langue de Barbarie. Il indique que l’activité autour du gaz va créer beaucoup d’investissements, donc créera aussi de la richesse non seulement au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de la ville de Saint-Louis.

Selon lui, cela doit impérativement s’accompagner de projets structurants, dont le deuxième pont qu’on n’attend impatiemment, et dont il est sûr qu’il se réalisera d’ici deux ou trois ans, lit-on dans les colonnes de L’As.