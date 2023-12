La trahison de Sonko…il a «vendu» le Pétrole et le Gaz avant d’être président

La vérité est fille du temps, dit-on. Ousmane Sonko aura permis aux sénégalais de comprendre cette affirmation. Plus le temps passe, plus on découvre le véritable visage de Sonko, ex leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). De graves accusations sont portées sur sa personnes. Des indices concordants prouvent que le maire de Ziguinchor fait partie des grandes menaces qui ont plané sur le pays depuis les événements de mars 2021.

Ousmane Sonko a causé beaucoup de tort aux sénégalais. Le leader de l’ex parti Pastef a failli faire basculer le pays. Depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, dans laquelle il est accusé de viol, il s’est complètement radicalisé. Le maire de Ziguinchor a tout fait pour faire basculer le pays. Ayant grillé toutes ses chances de devenir président, il a voulu conquérir le pouvoir par la rue. Mais il s’est heurté à plus fort que lui. Et s’il s’est mis cela dans la tête, c’est parce que des forces tapies dans l’ombre l’ont poussé sur cette voie dangereuse. Et ces dernières avaient un projet bien défini avec leur «chouchou».

Les connexions dangereuses de Sonko ne sont plus un secret de polichinelle. Depuis des années, Xibaaru alerte sur les liaisons dangereuses du maire de Ziguinchor. Cette alerte de votre site préféré a été confirmée au sein de l’Assemblée. Le député Matar Diop, lors du vote du budget du ministère du Pétrole et des énergies, le 25 novembre 2023 dernier, à soulevé une question très grave. Le député a révélé devant les parlementaires et à l’opinion que le leader de l’ex Pastef, parti dissous, aurait reçu des fonds de bailleurs, qui étaient principalement intéressés par une remise en cause d’accords et de contrats sur l’exploitation du pétrole et du gaz découverts au large du Sénégal.

Invité sur la 7TV, Cheikh Yerim Seck a enfoncé le couteau dans la plaie. « Le député a apporté des précisions supplémentaires à cette histoire. À mon tour, je vais ajouter d’autres informations : l’argent dont on parle vient du Qatar et s’élève à 20 millions de dollars », a déclaré le journaliste qui a cité l’enquête du journal français « Le canard enchaîné ».

Depuis lors, c’est silence total du côté du principal concerné : Ousmane Sonko. Mais certains de ses soutiens ont commencé à réfuter ses accusations. Des confrères sont même allés jusqu’à tenter de défendre le patriote en chef. « L’article du Canard enchaîné ne fournit pas de preuves concrètes d’une implication financière directe d’Ousmane Sonko avec le Qatar », écrit un site de la place.

La seule personne apte répondre à cette question c’est Ousmane Sonko. Mais ce qui est sûr, le maire de Ziguinchor avait fini de «vendre» le pays à ses amis. Ce n’est pas la première fois que Sonko est cité dans des affaires louches. Depuis mars 2021, son nom est souvent rattaché à la rébellion en Casamance. Mais aussi au terrorisme par le biais des frères musulmans. Depuis lors, Sonko n’est pas en mesure de dire aux sénégalais de manière claire qu’il n’est pas mêlé à ses affaires. Au contraire, toutes les actions qu’il pose, confirment ces accusations.

Ousmane Sonko a laissé ses partisans prendre pour cible les Khalifes généraux. L’ex Pastef est devenu un parti anti-confrérique. Leur projet semble être l’instauration d’un État purement islamiste. Ce qui rappelle un peu les méthodes jihadistes. Quand les soldats sénégalais ont été enlevés par les rebelles du MFDC (Mouvement des forces démocratiques de Casamance), le maire de Ziguinchor est le seul responsable politique qui ne s’est pas prononcé sur cette affaire. Et quand surviennent les événements de mars 2021, des éléments extérieurs ont infiltré les manifestants. Et les renseignements ont permit de relier ces personnes à Sonko

Autant de choses qui pousseraient les sénégalais à s’interroger sur la véritable personnalité de Sonko. Il n’y a pas à dire, cet homme à failli faire basculer ce pays uniquement dans le but de satisfaire ses amis. Mais si ce financement venu de Qatar s’avère être vrai, le patriote en chef peut être sûr que sa peine ne fait commencer. Les qataris ne sont pas du genre à laisser leur argent se volatiliser.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru