Sonko va tout perdre…sa maison de la Cité Keur Gorgui, son argent et…

Ousmane Sonko sera bientôt sans domicile fixe. Ses femmes et ses enfants vont bientôt se réfugier à Ziguinchor. Il a voulu déstabiliser un Etat, il s’est retrouvé au cachot. Il a pris l’argent de certains investisseurs pour forcer son entrée au Palais et renégocier les contrats sur le pétrole et le gaz, le voilà au pied du mur, menacé par des créanciers. Sonko est en prison et tous ceux à qui il a fait du tort, lorgnent sa maison de la cité Keur Gorgui qui vaut le demi-milliard. Entre Mame Mbaye Niang et Adji Sarr qui attendent d’être indemnisés, les créanciers investisseurs veulent recouvrer leur fonds…

Ousmane Sonko est cuit. On pourrait dire qu’il est foutu aujourd’hui et demain. Il a hypothéqué sa vie, celle de ses femmes et de ses enfants. Il était populaire et célèbre. Mais aujourd’hui, il n’est qu’un simple prisonnier poursuivi par des créanciers et la lourdeur des indemnisations de ses victimes imposées par la justice.Il doit 200 millions à Mame Mbaye Niang, 20 millions à Adji Sarr et plus de 10 milliards à des créanciers véreux.

Une révélation a été faite à l’Assemblée nationale par le député Matar Diop. Le député de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby) a révélé à l’opinion et aux parlementaires que le leader de l’ex-Pastef, parti dissous, aurait reçu des fonds de bailleurs, qui étaient principalement intéressés par une remise en cause d’accords et de contrats sur l’exploitation du pétrole et du gaz découverts au large du Sénégal. L’honorable député dira que c’est contre une promesse de renégociation de contrats pétro-gaziers que des sommes conséquentes auraient été versées à l’opposant sénégalais.

Sonko doit payer tout ce beau monde. Certains de ses créanciers-investisseurs risquent de le buter s’ils n’obtiennent pas les contrats pétroliers et gaziers que Sonko leur a promis. Sonko l’a fait car il était sûr de renverser Macky et de prendre le pouvoir par la rue. C’était méconnaître la puissance d’un Etat. La justice risque de confisquer sa maison et la vendre, geler ses comptes bancaires et faire main basse sur tout son patrimoine immobilier pour indemniser Mame Mbaye Niang, Adji Sarr et l’Etat.

Mame Mbaye Niang a ouvertement menacé Ousmane Sonko de faire saisir sa maison pour obtenir l’argent des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par le tribunal. Ousmane Sonko est acculé de toutes parts. Aujourd’hui il est un homme désespéré, il ne sait plus comment faire pour sortir du pétrin où il est plongé. Tous ses espoirs de devenir le 5ème Président de la République du Sénégal se sont effondrés.

Ce sont des milliards qu’il doit aux forces occultes qui finançaient certaines de ses activités dans l’espoir que les contrats pour l’exploitation du pétrole et du gaz signés sous Macky Sall, allient être renégociés à leur profit une fois que Sonko allait être porté au pouvoir. Toutes les chances de Ousmane Sonko se sont ruinées et il doit rembourser l’argent qu’il doit. Les créanciers de l’ombre sauront comment se faire rembourser leurs milliards déjà perdus…

Ousmane Sonko n’avait jamais pensé qu’il allait subir le sort qu’il vit actuellement. Il se croyait tout-puissant au point de menacer Macky Sall d’envoyer des jeunes au Palais le moment venu pour le déloger et le faire subir ce qui avait été fait au Libéria au défunt Samuel Doe. Il menaçait également que le Sénégal allait plonger dans le chaos s’il est mis en prison et empêché de participer à l’élection présidentielle de février 2024.

Aujourd’hui, il est abandonné lui seul à son sort. Il est condamné à des peines par la justice. Il est en prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat, appel à l’insurrection et vol de téléphone portable. C’est dire qu’un autre jugement l’attend où il pourrait faire encore l’objet d’une lourde condamnation. C’est dire qu’il n’est pas encore sorti de l’auberge. D’une part, il a maille avec la justice, d’autre part, ses créanciers l’attendent. Et, il est obligé de rembourser jusqu’au dernier centime tout l’argent qu’il doit. Il est pris dans l’étau.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn