Retour de Sonko : ça passe…Et le Sénégal brûle

L’avenir du Sénégal se joue aujourd’hui. Ce 17 novembre déterminera l’avenir du Sénégal. Tous les recours concernant Ousmane Sonko seront vidés aujourd’hui. Les militants violents de l’ex parti Pastef sont sur le pied de guerre et ont prévu plusieurs manifestations pour embraser le Sénégal car ils veulent coûte que coûte libérer leur PROS de prison par tous les moyens nécessaires. Sans attendre le jugement, les partisans de Sonko ont déjà planifié des actes de sabotage. Le Sénégal renoue-t-il avec la violence ?

Les Sénégalais semblent oublier la peur dans laquelle ils vivaient lorsque Sonko proférait des menaces de mort à l’encontre de Macky Sall. Partout il y avait le feu, et la misère se lisaient dans les yeux des commerçants, des vendeurs ambulants et des Jakartman qui voyaient leur business s’écrouler à la seule évocation d’une manifestation de Sonko.

Aujourd’hui, la Cour Suprême doit rendre son verdict sur les recours de Sonko. Et si Sonko gagne…C’est le retour des violences au Sénégal. Sonko dans les listes électorales et dans la course à la présidentielle, ce sont les Sénégalais qui vont se retrouver avec les manifestations sanglantes. Ce 17 novembre est une date cruciale pour l’avenir du Sénégal.

Et nous serons tous coupables : journalistes qui essaient de réhabiliter de Sonko, magistrats qui jouent avec le feu, intellectuels qui signent des mémorandums au nom d’une élection « inclusive »… On ignore la loi qui fixe clairement dans quelles conditions un citoyen peut être éligible ou pas. Ousmane Sonko a commis des actes qui font qu’il est aujourd’hui radié des listes électorales et il y en a qui appellent à ce que tous les actes commis soient oubliées afin de le faire réintégrer dans les listes électorales.

On appelle à ce que la loi soit violée. Et ceux qui le disent, ce sont des politiciens, de soi-disant membres de la société civile qui en réalité sont des politiciens encagoulés qui n’ont jamais élevé la voix pour dénoncer les multiples appels à la violence lancés par Ousmane Sonko, ses actes de défiance à l’égard des institutions de la République. On a même entendu Ousmane Sonko annonçer que Macky Sall sera délogé du Palais par les jeunes pour qu’ils subissent le même sort que feu Samuel Doe du Libéria.

Ousmane Sonko est en prison, il a été neutralisé. Le chaos qu’il prédisait s’il était enfermé, n’a jamais eu lieu. Les Sénégalais vaquent tranquillement à leurs occupations, le pays se porte mieux. Seulement, ses affidés qui sont affolés parce que le temps leur est compté avec les délais fixés par la loi pour les délais à propos du dépôt de candidature à l’élection présidentielle. Ils s’agitent et sont en train d’abattre leurs dernières cartes en appelant à des manifestations de violence ce vendredi si jamais la Cour Suprême rejetait les recours déposés par Ousmane Sonko et ses avocats.

Les Sénégalais disent non à la violence. Dans certains quartiers de Dakar, des comités de surveillance pour rejeter toutes sortes de manifestations de violence dans leurs lieux ont été montés par des habitants, des commerçants…Ils ont décidé de se protéger contre les scènes de violence en rejetant tout manifestant qui entrerait dans leur quartier et chercherait à y installer le désordre.

C’est dire que les Sénégalais commencent à avoir conscience qu’il leur faut agir contre ceux qui veulent installer le chaos dans ce pays. Les démons de la violence doivent être à jamais neutralisés. Les affidés de Ousmane Sonko le savent bien, seulement ils tiennent désespérément à faire sortir les Sénégalais dans la rue et que tout soit à feu et à flammes. Il ne se passera rien, désormais le peuple a compris que son bien-être passe d’abord par un Sénégal stable.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn