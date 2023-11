Ousmane sonko mauvais président…piètre politicien

Ousmane Sonko est apparu devant les sénégalais comme le messie d’un Sénégal nouveau. En l’espace de quelques temps, il a réussi à s’imposer. Ces positions et les idées nouvelles qu’il dégage ont fait de lui le chef de l’opposition radicale. Les jeunes nourrissaient tellement d’espoir en lui qu’ils n’ont pas vu l’imposture de l’actuel maire de Ziguinchor. Le patriote est, non seulement, le plus mauvais opposant que le Sénégal ait connu mais il risque d’être le pire des présidents si les Sénégalais lui accordeleur confiance.

Il n’y a pas à dire, Ousmane Sonko est le plus grand problème auquel Macky Sall et son régime ont fait face ces dernières années. À la tête de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), il a opté pour une opposition violente. C’est ainsi qu’il a entrepris une révolution pour être le cinquième président. L’homme qui est devenu le chef de l’opposition a foulé du pied tous les fondamentaux de la démocratie. Ce qui a poussé certains de ses camarades a tracé leur propre chemin.

Comme chef de l’opposition, Sonko n’a pas assuré. Le maire de Ziguinchor a axé toutes ses forces sur son élection. Au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, il a réussi à domestiquer de nombreux leaders. Ces hommes et femmes ont tout misé sur le patriote en chef. Ils espéraient une bonne place auprès du «boss». Certains ont même dilué leur parti dans l’ex Pastef. Rien que pour plaire aux patriotes devenus des faiseurs de roi avec le temps. Seul Khalifa Sall a réussi à partir à temps.

Les autres se sont laissés aveugler par le patriote en chef. Sonko en prison, ils ont continué à demander sa libération oubliant même les jeunes arrêtés dans les mêmes circonstances que Sonko. Mais pour certains, ce rapprochement avec Sonko était un moyen d’avoir la sympathie des patriotes. Une stratégie qui a payé. C’est ainsi que Déthié Fall et Aida Mbodj ont réussi à se faire une place dans le landernau politique. Le leader du PRP a même bouclé son parrainage. Tout ça grâce à la «Baraka» de Sonko qui croupit en prison depuis le 31 juillet.

Mais Sonko n’a pas l’image du président parfait. Le maire de Ziguinchor est entré dans l’histoire de la pire des manières. L’un des plus puissants opposants au régime de Macky Sall, il a laissé le pouvoir lui filer entre les doigts. Il a complètement laissé la politique pour s’attaquer à la République. Pour lui, une prise de pouvoir ne pouvait se faire que dans la rue. Alors il a entraîné ses hommes sur la voie de la révolution. Et bonjour les manifestations violentes.

Les caprices de Ousmane Sonko ont coûté la vie à une trentaine de jeunes. Les nombreux appels à manifester ont fait de nombreux dégâts sur le territoire national. Même dissous, ce parti continue d’appeler à la «résistance». En témoignent les appels lancés pour ce vendredi 17 novembre. Les patriotes espèrent sans doute relancer la machine des manifestations violentes comme l’a toujours voulu leur leader qui a entrepris une grève de la faim depuis son arrestation. Voilà l’homme qui a failli prendre le pouvoir.

Les sénégalais se souviennent de Ousmane Sonko comme un leader violent. Quelle catastrophe pour ce leader qui a opté pour la cagoule dans son combat. Les sénégalais et les générations futures se souviendront d’un homme politique qui aspirait à diriger le pays et qui se cache sous une cagoule . Et pourtant, il est interdit de cacher ou de couvrir complètement son visage dans une voie publique et dans xes lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Chose qu’il n’est pas sans savoir en tant que chef de l’opposition.

Ousmane Sonko serait le Président à avoir causé la destruction de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Des personnes ont attaqué, saccagé et brûlé ce temple du savoir dans l’unique but de défendre le maire de Ziguinchor. Ce leader politique qui a attaqué la justice et foulé aux pieds la République uniquement dans le but d’être le remplaçant de Macky Sall. Fort heureusement, les sénégalais ont découvert la véritable nature du patriote en chef.

Après tout cela, beaucoup d’observateurs se demandent par quelle magie un tel profil a pu s’imposer pour être le cinquième président de la République du Sénégal ? Une chose est sûre, la Cour suprême ne prendra pas le risque de relancer Ousmane Sonko dans la course présidentielle.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru