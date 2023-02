La stratégie de Sonko pour masquer…l’islamisme radical de Pastef

Ousmane Sonko a été durement touché par les accusations de « salafisme » à son encontre. Les sorties d’un de ses partisans vantant le projet originel du PASTEF basé sur l’Islamisme, a porté un uppercut au leader des « patriotes » qui a du mal à se départir de cette image. Mais loin de se détourner de son objectif qui est de conquérir le pouvoir en 2024, le « patriote » en chef vient de mettre en place une stratégie pour polir son image et en donner une image plus sociale au PASTEF qui est synonyme de violence…Voici Ousmane Sonko dans son mode « gentil » et son genre « social »…

Ça ne lui rassemble pas. Ils sont de plus en plus nombreux les Sénégalais à le découvrir. Et même Ousmane Sonko sait que son jeu de dupe ne peut tromper tout le monde. Ousmane Sonko est un salafiste qui est rattrapé par ses déclarations d’antan à l’endroit des chefs de confréries sénégalaises. Des déclarations où il déversait toute sa haine contre les confréries. Ousmane Sonko s’est lancé dans la politique, et veut avoir des dents trop longues…

Ousmane Sonko est si ambitieux, que par pur opportunisme au sortir des évènements de mars 2021, il a voulu tromper tout son monde en faisant acte d’allégeance au mouridisme. En réalité, personne n’a été dupe. En faisant acte d’allégeance au mouridisme, Ousmane Sonko qui pense que le pouvoir est à ses pieds et qu’il n’a qu’à se pencher pour le ramasser après les émeutes de mars 2021, et pour effacer cette image de salafiste auprès des guides des confréries, a cherché à jeter de la poudre aux yeux de l’opinion.

Ousmane Sonko a beau tenter toutes sortes de manœuvres, il reste un redoutable salafiste. La preuve. Chassez le naturel, il revient au galop ! Avec ses ambitions démesurées, Ousmane Sonko a cru devoir faire fi des injonctions de Serigne Touba qui à travers son khalife, bannit certaines pratiques pouvant remettre en cause les fondamentaux du mouridisme. Ce qu’aucun homme politique n’a osé le faire, Ousmane Sonko l’a fait en appelant à l’intifada à Mbacké. Sacrilège !

Cet acte du leader des Patriotes a créé l’émotion au sein de toutes les familles religieuses au Sénégal. Un acte qui au-delà de braver les recommandations de Serigne Touba, montre à quel point Ousmane Sonko méprise les foyers religieux au Sénégal, et est prêt comme il l’avait toujours dit de les déstabiliser dans le but de les faire disparaître de la scène au Sénégal, s’il devient Président de la République du Sénégal.

Ousmane Sonko n’a pas compté cependant que tous les khalifes généraux des confréries au Sénégal, allaient à l’unanimité dénoncer et se braquer contre lui. De Touba à Tivaouane en passant par Médina Baye, Ndiassane, Yoff…, les réactions d’indignation contre les sournoises attaques d’Ousmane Sonko et les illuminés qui l’entourent, à l’endroit des confréries religieuses, n’ont pas manqué.

Ousmane Sonko s’est mis à nu tout seul. Son jeu a été découvert. Les guides des confréries ne lui accordent plus aucun crédit. Ils viennent de découvrir sa véritable nature. Car, Pastef est traité de parti violent et son incartade à Touba a mis en colère les religieux. Ousmane Sonko a cherché et a trouvé à présent une nouvelle parade. Il veut éviter de se mettre à dos les religieux après les politiciens

Et la parade est trouvée. Alors, il a mis en place une stratégie de récupération de son crédit qui est en train de s’effacer. Il met en place le MODDA (Mouvement des doomu daara patriotes). Histoire de mieux semer la confusion à l’intérieur des confréries religieuses. Pour mieux embobiner tout son monde, il lance même une campagne de donation de sang. Ainsi, les patriotes sont invités du 23 au 25 février, dans les banques de sang pour les remplir, afin que le Sénégal ne souffre de rupture de sang durant tout le mois de ramadan.

Ousmane Sonko se livre à un jeu de dupes. Par ces actions, il compte tromper les religieux et les Sénégalais, mais son projet d’un Etat islamique est dans les statuts du PASTEF, et demeure plus que jamais actuel.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn