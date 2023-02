Macky coince Sonko…Yewwi envoie ses poids lourds au front

La bataille pour le fauteuil présidentiel fait déjà rage. Benno Bokk Yakaar est en pleine campagne pour faire valider la troisième candidature polémique de Macky Sall. L’opposition fait tout son possible pour bloquer ce projet moralement inacceptable. Mais dans cette course présidentielle, Macky Sall a réussi à bloquer l’ascension de son principal adversaire. Ousmane Sonko est à deux doigts de rater le rendez-vous de 2024. Alors, ses camarades de coalition ont changé de stratégie. Yewwi Askan Wi a actionné tous les leviers dont elle dispose pour faire barrage à Macky et sortir le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) du précipice.

Yewwi Askan Wi compte jouer pleinement son rôle de principale force de l’opposition. En effet, cette coalition a donné des sueurs froides à la machine politique Benno Bokk Yakaar aux élections locales et législatives. Les camarades de Ousmane Sonko occupent une bonne place dans les collectivités territoriales et au sein de l’Assemblée nationale. Ce qui fait d’eux de redoutables obstacles au projet de troisième mandat de Macky Sall. Mais depuis quelques temps, cette coalition perd de son aura. Leur tête de file, le leader de Pastef, s’est mis dans une très mauvaise situation à une année de la présidentielle…

Ousmane Sonko est au cœur de deux procédures judiciaires qui peuvent lui être fatales. Mame Mbaye Niang le poursuit pour diffamation au moment où l’affaire Sweet Beauté n’est toujours pas encore vidée. Le maire de Ziguinchor risque une condamnation dans ces deux affaires. Avec le nouveau code électoral, une condamnation sera fatale pour le patriote en chef.

Au-delà de ces affaires, Sonko voit son électorat baisser de jour en jour. Certains patriotes quittent le navire qui tend vers l’extrémisme religieux. Des membres de Pastef s’en prennent aux religieux de ce pays mais aussi à toutes les composantes de la République. Ce qui leur ouvre les portes de la chambre zéro étoile.

A ce jour, 55 membres de Pastef sont en prison pour divers délits. Le leader de Pastef se retrouve ainsi dans une très mauvaise situation. D’un côté, il risque de ne pas faire partie de l’élection présidentielle. De l’autre, il pourrait se retrouver en prison. Dans les deux cas, c’est le régime de Macky Sall qui va gagner. Sonko exclu, les membres de la mouvance présidentielle vont tenter le diable en 2024. Alors, Yewwi Askan Wi a déroulé une stratégie pour bloquer Macky Sall. Khalifa Sall et ses camarades ont misé sur les candidatures multiples pour disperser l’électorat du locataire du Palais.

A une année de 2024, Yewwi Askan Wi compte cinq (5) candidats pour la présidentielle. Les Moustarchidines ont investi Serigne Moustapha Sy. Ousmane Sonko est la force motrice de cette équipe. Malick Gakou a commencé à battre campagne depuis longtemps. Khalifa Sall a lancé l’offensive à l’intérieur du pays. Déthié Fall, le dernier venu, va compléter ce dispositif. Cette équipe va tout faire pour réduire les chances de Macky Sall ou de quelconque candidat venant de Benno Bokk Yakaar. Avec le contexte actuel, laisser le maire de Ziguinchor seul au front, est un risque que cette partie de l’opposition ne peut pas prendre. Le patriote en chef peut être éjecté à tout moment laissant le champ libre à Macky Sall.

Avec Barthélémy Dias, Khalifa Sall garde une bonne base à Dakar. Les Moustarchidines sont connus pour leur dévotion à Serigne Moustapha Sy. Ils représentent aussi un important électorat. Malick Gakou tente tant bien que mal de rallier la banlieue à sa cause. Ousmane Sonko a une mainmise sur les jeunes. Si la jeunesse vote, le candidat de la mouvance présidentielle sera en très mauvaise situation.

Politiquement, Déthié Fall ne pèse pas lourd. Mais son accointance avec le maire de Ziguinchor lui a donné une popularité chez les jeunes. Si ce groupe de cinq se lance dans la course, Benno ne verra pas sa chute venir. Ces membres de Yewwi peuvent envoyer Macky ou son candidat au second tour avant d’unir leur force pour l’abattre.

Macky Sall doit surveiller ses arrières, Yewwi est déterminé à mettre fin à son règne. Sonko et Cie ne lésinent pas sur les moyens d’éliminer la machine politique de la mouvance présidentielle. Mais cette initiative de Yewwi pourrait se heurter à un mur. Malick Gakou est un éternel perdant. Déthié Fall reste un novice. Sonko est ferré par le système judiciaire. Et Khalifa Sall ne doit son salut qu’à Barthélemy Dias qui a su tenir le flambeau.

Et au Sénégal, les alliances politiques finissent souvent en trahison. Les leaders ne sont animés que par leurs intérêts. Ils ne seraient pas fortuits de voir des membres de cette coalition rejoindre le « Macky ». Et pour que cette opération d’encerclement passe, Yewwi doit réussir à fédérer les autres partis de l’opposition. Certains parmi ces partis sont en passe de devenir le « gloria » du « Mbourouk Soow ».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru