Revue de presse…La colère de Touba après le meeting violent de Pastef à la UNE

‘indignation de Touba après les heurts politiques sur son sol parmi les sujets mis en exergue

L’indignation consécutive aux heurts entre militants de Pastef et les forces de l’ordre, le 10 février, à Mbacké et à Touba (centre), est l’un des sujets les plus en vue dans les quotidiens de ce lundi 20 février 2023.

‘’Désormais, nous devons […] défendre cette ville (Touba) pour qu’elle ne soit plus un lieu d’affrontements’’, note Source A en citant Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du khalife général des mourides.

‘’On ne peut interdire à personne […] de s’adonner à la politique. Mais […] les derniers événements survenus à Touba sont à condamner’’, écrit L’As en rapportant les propos du porte-parole du guide spirituel de Touba.

L’Observateur évoque la ‘’résistance’’ de certains chefs religieux sénégalais dont celui de Touba. Ils protestent contre des ‘’insultes’’ dont ils sont l’objet, selon le journal.

‘’Les religieux sont poussés jusque dans leurs derniers retranchements. Il y a des choses qui sont inadmissibles envers [eux]. Il faut les traiter avec respect’’, réagit le prédicateur Alioune Sall, interrogé sur le sujet par L’Observateur.

La Mobilisation nationale pour l’engagement citoyen, la souveraineté, l’unité et la refondation, créée par des militants de la société civile, veut lutter contre ‘’la violence physique et verbale, les invectives, la manipulation de l’opinion publique et la politisation de certaines institutions’’, lit-on dans Sud Quotidien.

Vox Populi annonce que des universitaires et des personnalités de la société civile ont signé un manifeste dans lequel il s’engagent à ‘’préserver notre démocratie de toutes les formes d’agression’’.

EnQuête s’est intéressé à l’appel au dialogue de Khalifa Sall. ‘’Loin des affrontements, de l’odeur […] des grenades lacrymogènes et [des] invectives qui polluent le climat politique à Dakar, Khalifa Sall […] joint sa voix à l’appel au dialogue’’, écrit le même journal.

‘’Khalifa, les limites d’une stratégie’’, titre WalfQuotidien.

‘’Même si sa candidature à la présidentielle de 2024 est incertaine, l’ancien maire de Dakar est à surveiller. En tournée politique depuis quelque temps, poursuit le journal, Khalifa Sall appelle, par moments, à une candidature de la gauche sénégalaise.’’

‘’Mission accomplie pour le Président’’

Les quotidiens se sont intéressés aussi au discours prononcé par Macky Sall à la fin de son mandat de président en exercice de l’Union africaine.

‘’Le président sortant est revenu largement sur son bilan, mais aussi les nombreux défis et perspectives qui interpellent le continent’’, affirme L’info.

‘’Le président du Sénégal a réalisé beaucoup de choses au cours de son mandat à la tête de l’Union africaine. Même s’il y a matière à s’en glorifier, Macky Sall ne perd pas pour autant la conscience que beaucoup d’autres choses encore n’ont pas pu être accomplies’’, note Le Quotidien.

Macky Sall, après avoir passé le témoin à son homologue comorien, ce week-end, à Addis-Abeba, ‘’compte sur son successeur pour donner une bonne impulsion aux chantiers qu’il avait entamés’’, ajoute Le Quotidien.

‘’Mission accomplie pour le Président’’, titre Le Soleil.

‘’Votre bilan éloquent honore le Sénégal et le continent africain’’, note le même journal en citant le président des Comores, Azali Assoumani.

Macky Sall, lui, déclare, selon Le Soleil, que ‘’servir [le] continent a été pour [lui] un privilège et une grande fierté’’.

Les quotidiens annoncent le retour de Sadio Mané sur les pelouses. ‘’A deux semaines et demie du huitième de finale retour de Ligue des champions, contre le PSG, Sadio Mané a signé son retour à l’entraînement collectif avec le Bayern Munich’’, constate Record.

‘’Il est de retour !’’ s’exclame le journal Stades.

Sadio Mané n’a plus joué depuis plusieurs semaines à cause d’une blessure. Il a manqué la Coupe du monde de football, qui s’est déroulée en novembre et décembre derniers au Qatar.

Source APS