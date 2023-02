Tonto Dikeh qualifie son ex-mari de « père impitoyable » (images)

L’actrice de Nollywood, Tonto Dikeh, s’en prend une nouvelle fois à son ex-mari, Oladunni Churchill, à propos de plusieurs réclamations, dont une pension alimentaire pour enfants…

La diva de Nollywood s’est rendue sur son compte Instagram avec des captures d’écran qui indiquaient comment elle avait accumulé plusieurs accusations contre Churchill et remis en question son rôle de père pour leur fils.

Selon l’actrice, elle l’a décrit comme un père « mauvais payeur » qui avait fait peu d’efforts pour s’occuper de leur enfant. Elle a également mentionné comment lui et les membres de sa famille ont parfois mentionné avoir remporté un procès de garde d’enfant devant un tribunal, mais il a fait moins que le strict minimum pour s’occuper de l’enfant.

Tonto Dikeh a en outre accusé Churchill de s’en prendre physiquement et spirituellement à leur fils.

Dans un long message, elle a écrit : « Être un PÈRE a moins à voir avec votre sperme et plus avec votre CŒUR… Au cours des dernières années, tu as tout fait pour blesser mon enfant, du spirituel au physique.

« Toi et ta famille avez affirmé individuellement que vous avez gagné un procès en justice pour la garde d’un enfant, mais vous avez décidé de me laisser l’enfant.

« Permettez-moi de vous poser une question, à toi et à ces personnes ignorantes, QUI VA AU TRIBUNAL, GAGNE UN PROCES DE GARDE ET DÉCIDE D’OUBLIER L’ENFANT ??? Donnez-lui du sens ??? À quel point avez-vous l’air intelligent ? »

Tonto Dikeh a également affirmé que Churchill n’avait payé la pension alimentaire que quatre mois sur sept ans après leur séparation, a-t-elle écrit;

« Pendant 7 ans, tu n’as payé que 4 MOIS de frais de scolarité, AUCUN/ZÉRO FRAIS DE SCOLAIRE, et n’as JAMAIS FAIT UNE VISITE OU ESSAYÉ DE… « Pourtant, tu t’apitoies sur toi-même en disant aux gens que tu n’as pas accès à mon enfant ? Après beaucoup de supplications et de supplications, je t’ai laissé venir pour son 1er anniversaire et tu n’as même pas contribué PAS MÊME UN Cent OU EN LUI DONNANT UN CADEAU.

« Pourtant, tu as couru sur les réseaux sociaux pour publier des photos comme si tu as levé le petit doigt, même dit aux gens que tu as parrainé la fête… » (sic)

Tonto Dikeh a également mentionné avoir quitté Churchill pour des allégations de « violence domestique, d’infidélité prolifique et d’absence de valeur familiale en tant qu’homme », a-t-elle écrit.

Elle a affirmé: « JE T’AI QUITTÉ IL Y A 7 ANS EN RAISON DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE, DE LA TRICHERIE PROLIFIQUE ET D’AUCUNE VALEUR FAMILIALE EN TANT QU’HOMME….

Cette série d’accusations intervient après que Churchill eut posté leur fils pour fêter son anniversaire

Tonto Dikeh s’est mariée avec Oladunni Churchill en août 2015. En février 2016, Dikeh a donné naissance à leur fils, qu’elle a surnommé Baby X. Cependant, le couple a mis fin à leur mariage en 2017.

Source RDJ