Revue de presse : La formation des alliances électorales à la une

La constitution de grandes coalitions en perspectives des élections législatives anticipées du 17 novembre est largement commentée par les quotidiens reçus, lundi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

‘’La course aux alliances !’’, s’exclame EnQuête qui parle de ‘’retrouvailles libérales’’ entre l’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall, Rewmi d’Idrisssa Seck et le PDS de Me Abdoulaye Wade. Le même journal croit savoir que Aminata Ba, Khalifa Sall et Aminata Mbengue Ndiaye tentent de ‘’faire renaître la fibre socialiste’’.

‘’Jeux d’alliances’’, affiche à la Une Sud Quotidien qui signale que le Parti démocratique sénégalais (PDS) et l’Alliance pour la République (APR) ‘’scellent leurs retrouvailles’’.

Le journal rapporte que dans un communiqué rendu public, dimanche, les deux formations ont annoncé leur ‘’volonté de mettre en place une grande coalition politique ouverte aux alliés respectifs et à toute formation politique qui souhaiterait la rejoindre en vue de remporter les élections législatives prochaines’’.

‘’Inattendu et surprenant. Le Parti démocratique sénégalais (Pds) et l’Alliance pour la Répu- blique (Apr) ont officialisé la formation d’une grande coalition politique. Cette alliance, ouverte à leurs alliés respectifs et à toute formation désireuse de les rejoindre, vise à remporter largement les prochaines élections. Ils invitent l’ensemble des forces poli- tiques et sociales à contribuer à cette initiative qui entend répondre aux préoccupations urgentes des Sénégalais’’, note Les Echos.

Le champ politique est en ‘‘ébullition’’, constate Le Quotidien, relevant, entre autres, que l’ancien candidat à la présidentielle, Amadou Ba, ‘’s’allie avec Aminata Mbengue Ndiaye’’ du Parti socialiste. Le journal fait également état d’un ‘’accord entre Amadou Ba et 30 organisations de la Gauche’’.

Selon L’As, ‘’même si le scrutin est anticipé, la bataille pour la 15e législature s’annonce rude. En effet, des discussions sont entamées de tous bords pour nouer des alliances. L’objectif étant d’imposer une cohabitation au régime actuel’’.

C’est le temps des ‘’grandes manœuvres’’ pour la constitution de ‘’grands blocs’’, selon Vox Populi. Si le Pastef de Ousmane Sonko a décidé de porter la coalition Diomaye Président, le journal souligne que l’APR, le PDS et Rewmi ‘’se retrouvent en coalition’’.

Alors que Pastef part ‘’en solo’’, des alliances sont en vue dans le camp de l’opposition, fait observer Le Soleil. ‘’Tout est possible avant le dépôt des listes, mais l’option prise au sein du Pastef est claire : aller seul aux législatives et les gagner pour assurer une majorité confortable au pouvoir’’, rapporte le journal qui signale qu’à l’approche des élections législatives du 17 novembre prochain, ‘’le Parti socialiste, la Nouvelle responsabilité, Taxawu Senegaal et la Gauche plurielle renforcent leurs liens pour bâtir une coalition solide’’.

‘’Pastef a les épaules suffisamment larges, pour porter, seul et avec succès, le combat des législatives. Même si ça n’a pas été dit dans les mêmes termes, c’est ce que Sonko et Cie ont fait clairement savoir à leurs alliés politiques de la coalition Diomaye/Président. En effet, lors de la réunion, samedi dernier, de la conférence des leaders de la ladite coalition, convoquée par le leader de Pastef Ousmane Sonko, ce dernier a informé ses alliés, que la Coalitio on Diomaye Président, créée pendant la présidentielle et qui a permis l’élection du président Faye, n’avait plus sa raison d’être, puisque son objet était atteint. Et qu’il ira aux législatives avec son parti, qui pourrait coopter sur ses lites, des membres de la coalition présidentielle’’, rapporte L’Info.

Selon Bës Bi, ”Ousmane Sonko a choisi d’aller aux Législatives sous la bannière de son parti et avec quelques alliés. Le PDS, qui était plus proche du Pouvoir, semble sceller la +rupture+ en s’alliant avec l’APR, dans l’opposition’’.

