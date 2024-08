Revue de presse : La journée sans presse à la une des quotidiens

Le bilan de la journée sans presse décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal (CDEPS), les résultats définitifs du Baccalauréat 2024 et la réactualisation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, sont les principaux sujets en exergue dans les quotidiens reçus mercredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

‘’Journée sans presse : un signal fort’’, titre EnQuête, soulignant que ‘’Le Sénégal a vécu le mardi 13 août une journée sans précédent”. Le journal ajoute que ”la quasi-totalité des médias du pays ont observé un silence assourdissant, en réponse à l’appel d’ une journée de presse, lancé par le CDEPS”.

La même publication précise que ”cet acte symbolique visait à dénoncer les mesures fiscales et économiques imposées par les nouvelles autorités, perçues comme une menace à la survie des entreprises de presse et à la liberté de presse’’.

”Journée sans presse, démocratie sans voix’’, titre L’Observateur. Le journal indique que ”plusieurs médias étrangers ont relayé la journée sans presse décrétée, hier par, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal (CDEPS) sur toute l’étendue du pays pour alerter sur les difficultés dans le secteur”.

‘’La journée sans presse largement suivie’’, selon Vox Populi, ajoutant que ‘’RSF, UPF Sénégal et Amnesty Sénégal appellent à un dialogue entre l’Etat et les acteurs de la presse. L’ Association de Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur (APEPS) prend le contrepied et s’indigne de cette façon manifester’’.

‘’La journée sans presse, à la une des médias internationaux’’, note Source A.

Le Quotidien précise que ”si la journée sans presse décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse sénégalaise (CDEPS) a été bien suivie, certains médias (Le Soleil, WalfQuotidien et Yoor Yoor) ont bien marqué leur distance par rapport aux revendications du syndicat patronal”.

Bès Bi met en exergue de son côté les résultats du baccalauréat de 2024. Selon le journal, ”ces résultats révèlent 50,50% de candidats admis, soit une baisse par rapport aux deux dernières années”. ‘’Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a déclaré lundi que ces résultats ne sont pas proportionnels aux investissements dans le secteur de l’éducation’’, indique la publication.

‘’Les leçons du baccalauréat’’, met en Une L’Info. ‘’Le baccalauréat 2024 a fini de livrer ses secrets. Et c’est le ministre de tutelle qui a lui-même, présenté les principaux conclusions, avec des statistiques qui au-delà de cette année couvrent toute la période de l’indépendance à nos jours, montrant entre autres que depuis lors, le Sénégal a produit moins d’un millions de bacheliers avec les meilleurs résultats entre 1960 et 1969 et les pires résultats entre 2010 et 2019”, rapporte le journal.

‘’Pour cette année, le top 10 des meilleures écoles au Bac est dominé par le privé, la première école publique est à la 7e place. L’Académie de Dakar et la région de Matam ont les meilleurs résultats au Bac 2024. Les académies et régions de Kaffrine, Kédougou et Kolda dernières de la classe. Les filles de plus en plus nombreuses et excellentes, mais les garçons ont un meilleur taux de réussite’’, ajoute la publication.

Les journaux se sont également intéressés à la première session extraordinaire parlementaire de l’année 2024 consacrée à la demande réactualisation du règlement intérieur de l’institution parlementaire.

‘’Réactualisation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : vers une procédure d’urgence’’, titre Sud Quotidien. Le journal indique que ‘les députés étaient en séance plénière hier mardi dans le cadre de la première session extraordinaire parlementaire de l’année 2024 consacrée à la demande réactualisation du règlement intérieur de l’institution’’.

‘’A cette occasion, Amadou Mame Diop, président de l’Assemblée nationale a déclaré avoir reçu une demande d’examen en procédure d’urgence d’une proposition de la loi visant à modifier le règlement intérieur’’, écrit Sud.

‘’Le règlement intérieur modifié vendredi’’, annoncent Les Echos, soulignant que ‘’le projet de modification portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale a été déclenché hier avec l’ouverture de la session extraordinaire de l’institution parlementaire’’.

‘’En effet, la commission des lois va se réunir aujourd’hui pour examiner ladite proposition de loi avant son adoption vendredi en plénière’’, indique le journal.

‘’L’assemblée aux petits soins du Premier ministre Ousmane Sonko’’, selon L’AS. ‘’L’institution parlementaire a été convoquée en vue d’examiner la modification du règlement intérieur de l’institution parlementaire, objet de refus du Premier ministre de tenir sa déclaration de politique générale’’, note la publication.

Source : APS